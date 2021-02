La CHINE a déclenché une tempête de racisme après avoir utilisé des danseurs en blackface pour un spectacle du Nouvel An chinois.

C’est la deuxième fois en trois ans que la télévision d’État du pays a inclus les danseurs pour représenter les Africains pour un gala de vacances.

Le spectacle de la chanson et de la danse africaine de jeudi a eu lieu au début du gala de la fête du printemps diffusé à la télévision.

Il comprenait des danseurs chinois en costumes de style africain et un maquillage de visage sombre battant des tambours.

L’émission annuelle de cinq heures, dont la télévision d’État a déclaré dans le passé qu’elle était vue par pas moins de 800 millions de téléspectateurs, comprenait également des hommages aux infirmières, aux médecins et à d’autres personnes qui ont combattu la pandémie de coronavirus qui a commencé dans le centre de la Chine l’année dernière.

Le Parti communiste au pouvoir en Chine tente de promouvoir une image d’unité avec les nations africaines en tant que pays en développement.

Mais la télévision centrale chinoise a été critiquée pour avoir utilisé le visage noir pour représenter les Africains dans les émissions du Nouvel An passées.

Sur Twitter, Black Livity China, un groupe de personnes d’ascendance africaine qui travaillent en Chine ou avec la Chine, a qualifié l’émission d’extrêmement décevante.

Il a noté que le gala de la fête du printemps 2018 de CCTV présentait des artistes au visage noir avec un singe.

Le groupe a déclaré: « Nous ne saurions trop insister sur l’impact de ces scènes sur les communautés africaines et afro-diasporiques vivant en Chine. »

Les festivités du Nouvel An chinois, normalement la saison touristique la plus chargée d’Asie de l’Est, ont été étouffées après que la Chine, le Vietnam, Taïwan et d’autres gouvernements ont resserré les restrictions de voyage et ont exhorté le public à éviter les grands rassemblements à la suite de nouvelles épidémies de virus.

Ailleurs en Chine, les temples bouddhistes et taoïstes, généralement remplis de fidèles des fêtes, ont été fermés.

Les rues des grandes villes étaient également largement vides pour les célébrations.

Le ministère du Commerce a déclaré avoir découvert que 48 millions de personnes supplémentaires dans les villes chinoises prévoyaient de célébrer le Nouvel An chinois là où elles vivaient au lieu de voyager.

Les départs de Pékin, deux grands aéroports, ont diminué de 75% par rapport à mercredi dernier, a rapporté le gouvernement de la capitale chinoise.

À Taïwan, les commerçants ont déclaré que les ventes de cette année avaient augmenté de 10 à 20%, car les Taïwanais ont célébré chez eux avec des dîners en famille au lieu de voyager à l’étranger.