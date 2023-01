Nouvel An 2022 EN DIRECT – Heures d’ouverture de NYE à Asda, Tesco et Aldi ainsi que des images de feux d’artifice alors que le monde célèbre 2023

Le réveillon du Nouvel An est enfin arrivé et les fêtards du monde entier se préparent à voir une autre année avec style.

De Londres à Los Angeles, des milliards de personnes à travers le monde célébreront en accueillant le Nouvel An 2023.

La Nouvelle-Zélande est devenue la première nation à célébrer (à 11h GMT) avec les Tonga et les Samoa, tandis que les Britanniques célébreront bien sûr à 12h GMT le 1er janvier 2023, avec un feu d’artifice massif à Londres.

Pour commémorer la journée, nous vous apporterons des mises à jour en temps réel des célébrations à travers le monde, des feux d’artifice à Sydney et Pékin, aux fêtes à Paris, New York, Rio de Janeiro et partout entre les deux.

En plus de cela, nous vous fournirons toutes les informations dont vous avez besoin sur les heures d’ouverture des magasins ce jour de l’an.

Lisez notre blog en direct du Nouvel An ci-dessous pour suivre toutes les dernières actions…