Nouvel album « My Method Actor » et plus

« Un message direct ne m’intéresse pas », explique Nilüfer Yanya, qui appelle depuis son domicile dans l’est de Londres. Yanya ponctue ses phrases de son rire joyeux ou d’un ton introspectif. hmmm et nuance ses propos par un métacommentaire continu. « Je suis inspirée par le fait d’écrire sur un sujet qui est un peu moins clair. » Ma Méthode Acteur – Le troisième album de Yanya, sorti ce mois-ci, concrétise sa conviction selon laquelle les idées les plus fortes se situent souvent entre les deux. Réflexion sur des thèmes délicats mais intrigants, comme la mémoire et la nostalgie, l’album la voit développer son riche style de narration.

Bien qu’il soit facile de laisser le dernier single de Nilüfer Yanya, « Like I Say (I Runaway) », jouer en boucle, et de se perdre dans le bourdonnement de la six cordes, le rauque et grave de la voix de Yanya, la grosse caisse qui maintient le rythme régulier d’un métronome, la vulnérabilité de ses couplets entraîne l’auditeur dans le moment présent : «Dès que je n’ai plus le contrôle, je pleure à l’intérieur”, chante-t-elle, un aveu approprié pour une artiste qui se dit nerveuse à l’idée de laisser les autres prendre les rênes.

Fille de deux artistes visuels, Yanya a appris le piano classique à l’école à Londres avant de tomber amoureuse de la guitare électrique grâce aux groupes préférés de sa sœur aînée : The Strokes, Bloc Party, The Cure, The Pixies. Inspirée, elle a commencé à jouer de la guitare à l’âge de 12 ans. Elle a ensuite continué à s’entraîner avec Dave Okumu du groupe Invisible et a enregistré ses premières chansons dans un studio construit par son oncle, le producteur de musique Joe Dworniak. Ces démos, mises en ligne sur SoundCloud en 2014, ont dévoilé ses influences post-punk, superposant son falsetto et son registre grave et grave sur des accords mineurs chargés de réverbération.

À 20 ans, Yanya était sur la liste des finalistes pour un groupe de filles prévu par Louis Tomlinson de One Direction, mais elle a refusé de participer pour pouvoir se concentrer sur sa propre musique (un choix judicieux : le projet a échoué au bout d’un an). Entre 2016 et 2018, elle a sorti une série d’EPs sur le label Blue Flowers, mettant en valeur ses mélodies envoûtantes, ses rythmes agiles et – surtout – ses récits cryptiques, qu’il s’agisse d’écrire du point de vue d’une petite voleuse ou de chanter devant un bouquet de fleurs pour représenter une relation qui s’épuise. Sur son premier album, sorti en 2019, Miss Univers et sa suite en 2022 INDOLOREelle a poussé sa guitare dans le rouge grunge. C’est sur le dernier morceau de ce dernier, le léger « anotherlife », qu’elle fait allusion aux concepts – enfance, mémoire, nostalgie – qu’elle explore plus en détail sur « Method Actor » : «Et je n’agis pas selon mon âge/ Maintenant tu chasses mon amour”, chante-t-elle, soutenue par un chœur grec composé de ses propres harmonies vocales.

Sur Ma Méthode Acteurl’inconnu existentiel de l’âge adulte est au premier plan : «Qu’est-ce que tu cherches ? / Tais-toi et lève ton verre si tu n’es pas sûr”, chante-t-elle sur le morceau d’ouverture, “Keep On Dancing”. C’est une directive qui s’adresse autant à ses auditeurs qu’à elle-même. On y retrouve un motif récurrent d’évasion des responsabilités liées au vieillissement : cela se présente comme un long trajet dans la nuit sur les mélodies tranquilles de “Binding” ou comme une sortie littérale à pied sur “Like I Say (I Runaway)”.

Dans le clip de « Like I Say (I Runaway) » – réalisé, comme pour tous ses visuels, par la sœur aînée de Yanya, Molly Daniel –, elle joue une mariée en fuite. Dans notre conversation, Yanya décrit ce choix comme inspiré en partie par des angoisses personnelles, la peur de s’éloigner de ses amis alors que leurs vies prennent des chemins différents. « Je vois des gens se marier autour de moi, mais je n’ai pas vraiment envie de le faire moi-même », dit-elle. « C’est bizarre de penser que c’est normal maintenant, parce que tout le monde a grandi. »