Nouvel accord NWSL TV : est-ce la bonne décision ?

Alors que la saison régulière 2023 arrive à ce qui devrait être une conclusion mouvementée ce dimanche, la NWSL a fait une nouvelle importante concernant son avenir la semaine dernière. Un nouvel accord NWSL TV serait prêt à démarrer en 2024. Et cela marquera un changement significatif dans la façon dont les fans regarderont les matchs.

De 2020 à 2023, la ligue avait un accord exclusif avec CBS Sports. Bien que certains jeux soient présentés sur Twitch, la majorité des matchs étaient exclusifs aux plateformes CBS. Jeux présentés sur Paramount+, CBS Sports Network, CBS et le réseau de streaming CBS Sports Golazo.

Cependant, le nouvel accord voit la NWSL passer d’un partenaire exclusif à quatre : ESPN, CBS, Amazon et Scripps. ESPN et CBS offrent une gamme stable de plates-formes de télévision et de streaming traditionnelles. Amazon a son service Prime Video (qui diffuse certains matchs de la NFL le jeudi). Scripps contrôle divers réseaux numériques disponibles en direct, notamment Ion TV.

Les détails sur quelles chaînes et plateformes les jeux seront présentés ne sont pas connus pour le moment. Mais, en théorie, la nouvelle variété d’options devrait élargir le nombre de regards potentiels sur la ligue.

L’accord de quatre ans devrait également représenter une augmentation substantielle en termes de revenus par rapport au contrat CBS.

Plus d’argent est toujours une bonne chose, mais est-ce le bon jeu à long terme pour développer la base de fans de la NWSL ?

Avantages et inconvénients – le point de vue des fans

Cet auteur se trouve également être détenteur d’un abonnement NWSL pour l’Orlando Pride. Je ne peux pas dire que je parle au nom de tous les fans de la NWSL, ou même de la Pride, mais cela me donne une certaine perspective (et certainement une opinion) sur la direction que prend la ligue.

Même si la configuration de CBS/Paramount n’a pas été sans problèmes ici et là, l’expérience globale a été assez bonne. Presque tous les jeux ont été disponibles sur le service de streaming, à l’exception de quelques matchs ici et là uniquement sur CBS Sports Network.

Cela rendait le visionnage de jeux très pratique. Et pour un fan de football (et/ou de Star Trek) comme moi qui possédait déjà Paramount+ de toute façon, cela représentait une valeur tout à fait exceptionnelle pour environ 5 dollars par mois au cours de la transaction. Je ne pense pas qu’il ait jamais existé un moyen moins coûteux de couper le cordon pour obtenir presque tous les matchs d’une équipe sportive professionnelle locale (ou non locale).

Nous ne connaissons pas encore la répartition des jeux entre ces quatre nouveaux partenaires. Mais il est probablement prudent de dire que vous aurez besoin d’abonnements à au moins trois services de streaming, et éventuellement d’un abonnement câble/satellite ou d’une configuration d’antenne numérique, pour voir chaque jeu en 2024.

Supposons que les jeux sur les réseaux Scripps, ESPN et CBS soient également diffusés simultanément sur l’une des plateformes de streaming. Même sans le coût d’une configuration TV traditionnelle, cela représentera toujours une hausse de prix substantielle pour les fans. Aux tarifs les plus bas actuellement connus pour 2024, vous envisagez 5,99 $/mois pour Paramount+, 8,99 $ pour Prime Video et 10,99 $ pour ESPN+. Cela représente un total de moins de 26 $ par mois. Ou pour le dire autrement, un fini 400% augmentation par rapport au coût de Paramount+ seul.

Pour les fans qui disposent déjà de tous ces services, ce n’est pas vraiment un problème. Mais ce sera une pilule difficile à prendre pour les supporters qui veulent simplement suivre leur équipe et qui n’ont peut-être pas les moyens de se permettre des services supplémentaires.

Commodité vs portée accrue

La commodité (principalement) tout-en-un d’un seul partenaire de diffusion facilite la planification et le suivi de la ligue. Mais cela limite la possibilité d’accéder à une base de fans plus occasionnelle. Personne ne peut tomber sur un jeu s’il n’y en a pas à la télévision (ou si quelques-uns sont pour la plupart bloqués sur un niveau de programmation par câble non basique comme CBSSN).

Si les matchs de la NWSL apparaissent désormais sur ESPN, ABC, CBS et Ion, c’est une victoire pour la sensibilisation du public. L’accès à un réseau majeur aide presque toujours à améliorer les audiences, comme en témoigne le récent match d’adieu de Megan Rapinoe sur CBS :

Mais même les fans qui suivent uniquement leur propre équipe seront désormais probablement obligés de changer d’application, de chaîne ou même d’appareil d’un jeu à l’autre.

Il est également important d’aborder un autre aspect : les accords de diffusion locale. Contrairement à la MLS/Apple du côté masculin, l’accord existant entre la NWSL et CBS n’a pas empêché les équipes individuelles de conclure des accords de télévision locale. On ne sait pas si cela sera un facteur dans le nouvel accord d’ici 2024.

Personnellement, je suis un grand fan de l’approche rationalisée à partenaire unique. Même endroit pour chaque jeu, à chaque fois, une seule application, super simple. Une présentation de jeu unifiée. Et ne cherchez pas à demander « Où est le jeu ?! » cinq minutes avant le coup d’envoi. Un abonnement, et contrairement à l’offre MLS, qui offre également une grande quantité de contenu supplémentaire sans frais supplémentaires. NWSL sur Paramount+, pour moi en tout cas, a été superbe.

Cependant, les revenus restent des revenus. Si ce nouvel accord apporte une somme beaucoup plus importante dans les coffres de la ligue (et du club), je serai tout à fait d’accord. En tant que grand partisan et collaborateur d’équipes de football dans ce pays qui n’existent plus, tout ce qui contribue à la stabilité est à mes yeux une victoire.

Outre la fonctionnalité et l’expérience utilisateur de cette offre, vous devez également vous demander si quelque chose d’autre est en jeu.

La concurrence à l’horizon

Ce nouvel accord avec NWSL TV pourrait être plus qu’un simple changement de stratégie de diffusion.

Pendant un certain temps, la NWSL a été effectivement seule au sommet de la pyramide des clubs féminins américains et mondiaux. Mais le statut du leader solitaire diminue de jour en jour.

Alors que les clubs et les nations d’outre-mer, notamment européens, continuent d’investir dans le football féminin, le football féminin en dehors des États-Unis attire de plus en plus de foules, de plus grandes stars et de plus en plus de regards. La Ligue des Champions féminine de l’UEFA devient chaque année un événement phare. Et les ligues mettant en vedette de grands clubs (et des marques mondiales) comme Arsenal, Chelsea, le FC Barcelone, le PSG et Manchester United sont de plus en plus disponibles aux États-Unis.

Mais plus près de chez nous, il y a peut-être quelque chose qui pourrait vraiment bouleverser le statu quo.

La Super League USL devrait désormais faire ses débuts à l’automne 2024 en tant que ligue professionnelle de Division 1. Cela le place au même niveau que la NWSL. Et elle compte quelques marchés majeurs parmi les équipes inaugurales. Charlotte, Dallas, Phoenix, Tampa Bay et Washington, DC font partie des clubs fondateurs. L’USLSL jouera également sur le calendrier européen, soit de l’automne au printemps.

Les ligues masculines du Championnat de l’USL et de la Ligue 1 ont été présentées sur ESPN+ ces dernières saisons. Cependant, les détails de l’année prochaine et de la Super League n’ont pas encore été annoncés.

Bien que les saisons des deux ligues ne se chevauchent pas entièrement, la NWSL concluant un accord impliquant ESPN (et trois autres plates-formes) leur donne une longueur d’avance en termes de configuration de diffusion. La NWSL a également récemment annoncé un retour en Utah et à Boston, ainsi qu’une expansion à San Jose. Mais ce nouvel accord télévisé est peut-être la véritable salve d’ouverture d’un front féminin émergent du « SoccerWarz » américain.

Photo de : Imago