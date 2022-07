Nouvel accord gazier entre l’UE et l’Azerbaïdjan alors que les craintes grandissent quant aux approvisionnements de la Russie

LONDRES – L’UE doit signer un nouvel accord gazier avec l’Azerbaïdjan alors que les responsables se bousculent pour sécuriser les futurs approvisionnements au milieu des craintes croissantes concernant une coupure russe.

Les responsables européens se préparent à une éventuelle fermeture complète des approvisionnements en gaz de la Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine par Moscou. La Russie est depuis plusieurs années la source de gaz naturel la plus importante d’Europe, mais il y a maintenant une pression ferme de Bruxelles pour inverser cette tendance.

La Russie a nié utiliser le gaz comme arme contre l’Occident, mais les approvisionnements ont chuté de plus de 60 % ces dernières semaines. En outre, l’arrêt du gazoduc Nord Stream 1 – un point de transit crucial du gaz russe vers l’Allemagne et au-delà – pour des travaux de maintenance a ajouté aux craintes que Moscou puisse potentiellement mettre fin à ses livraisons de gaz au bloc.

“Vous pouvez vous attendre à un engagement à une augmentation significative des volumes dans les années à venir”, a déclaré lundi à CNBC un responsable de l’UE au courant de l’accord, qui n’a pas voulu être nommé car les conversations sont toujours en cours, à propos d’un nouvel accord gazier avec Azerbaïdjan.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef européen de l’énergie Kadri Simson se rendent en Azerbaïdjan lundi pour finaliser l’accord. Von der Leyen doit s’exprimer aux côtés du président du pays, Ilham Aliyev, lors d’une conférence de presse cet après-midi.

“Au milieu de la militarisation continue de ses approvisionnements énergétiques par la Russie, la diversification de nos importations énergétiques est une priorité absolue pour l’UE”, a déclaré la Commission européenne dans un communiqué vendredi avant le voyage.

L’Azerbaïdjan, qui borde la Géorgie, la Turquie, l’Arménie, la Russie, l’Iran et la mer Caspienne, a commencé à exporter du gaz naturel vers l’Europe via le gazoduc transadriatique à la fin de 2020. À l’époque, l’Azerbaïdjan avait annoncé qu’il prévoyait d’envoyer 10 milliards de mètres cubes de gaz vers l’Europe chaque année, principalement vers l’Italie, mais aussi vers la Grèce et la Bulgarie.

L’Agence internationale de l’énergie a noté en mars que l’Azerbaïdjan pourrait avoir un rôle à jouer alors que l’Europe cherche à réduire ses importations de gaz en provenance de Russie.

“Notre analyse indique que la production à l’intérieur de l’UE et les importations de pipelines non russes, y compris en provenance d’Azerbaïdjan et de Norvège, pourraient augmenter au cours de l’année prochaine jusqu’à 10 milliards de mètres cubes à partir de 2021”, a déclaré l’AIE.

Certains analystes, cependant, remettent en question la fiabilité de l’Azerbaïdjan en tant que fournisseur.

“Il faut tenir compte du fait que la route du gaz azerbaïdjanais vers l’Europe passe par la sphère d’influence de la Russie”, a déclaré Gubad Ibadoghlu, chercheur invité principal à l’université LSE, dans un article de blog en mai.

Mais l’Europe est engagée dans une course contre la montre pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie. Dans l’ensemble, 12 pays de l’UE ont été directement touchés par la réduction des exportations de gaz de la Russie jusqu’à présent, et certains autres ne reçoivent plus de gaz de Moscou.

“De nouvelles décisions de la Russie de couper arbitrairement des pays ou des entreprises ne peuvent être exclues. Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, nous savons qu’une perturbation très grave est possible et maintenant cela semble probable”, a déclaré Simson de la Commission européenne lors d’une conférence de presse. conférence fin juin.