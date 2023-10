Tout le domaine, l’espace

WASHINGTON — Le tout dernier accélérateur technologique de la Space Force, visant à accélérer l’amélioration de la connaissance du domaine spatial, démarre en mettant l’accent sur le développement de logiciels pour aider à protéger les satellites en orbite terrestre géosynchrone contre les missiles antisatellites, a annoncé aujourd’hui le service.

Géré par Space Systems Command (SSC), le laboratoire TAP (Space Domain Awareness Technology, Applications, and Process) a son siège à Colorado Springs, Colorado, et est soutenu par Applied Research Corporation de Virginia Tech et MITRE Corporation. SSC, le laboratoire de recherche de l’armée de l’air et le bureau de recherche scientifique de l’armée de l’air doivent travailler ensemble dans le cadre du programme « pour convertir des prototypes de logiciels de pointe en produits commerciaux », indique le communiqué de presse. SSC est le principal commandement d’acquisition de la Force spatiale.

L’objectif de l’accélérateur est de rassembler l’industrie, le gouvernement et le monde universitaire pour intégrer les systèmes informatiques SDA afin de « tirer pleinement parti » des données provenant d’une myriade de sources au sein du ministère de la Défense, de la communauté du renseignement, d’autres agences gouvernementales, alliés et entreprises commerciales – un problème apparemment insoluble. qui tourmente le Pentagone depuis des décennies.

Le TAP Lab réunira chaque année jusqu’à quatre « cohortes » mixtes et leur donnera trois mois pour travailler sur différents problèmes liés à la connaissance du domaine spatial, à l’alerte et à l’évaluation des menaces et à la gestion des batailles spatiales – avec la possibilité de contrats de suivi. avec la Force spatiale et d’autres agences gouvernementales.

“La connaissance du domaine spatial est un problème complexe et nous avons besoin que l’industrie nous aide à le résoudre”, a déclaré le major Sean Allen, premier chef du Space Domain Awareness TAP Lab Accelerator, dans le communiqué de presse. “Nous sommes ici pour permettre des missions de supériorité spatiale en évitant les surprises opérationnelles, en refusant l’avantage du premier arrivé et en aidant à des campagnes antispatiales responsables en collaborant entre l’industrie et le gouvernement, en fournissant un mentorat d’experts, en interagissant avec les opérateurs et en réalisant des progrès mesurables dans la défense spatiale.”

Le concept du TAP Lab n’est pas nouveau : il a été lancé au milieu des années 2000 par le prédécesseur de la Space Force, l’Air Force Space Command, mais est ensuite resté en jachère pendant des années jusqu’à sa réouverture par en 2021.

La réunion inaugurale du Space Domain Awareness TAP Lab a attiré quelque 200 participants, selon le communiqué de la Force spatiale, et comprenait des séances d’information du brigadier des Forces armées canadiennes. le général Kyle C. Paul, commandant adjoint du groupe de commandement-transformation des opérations spatiales de la Force spatiale ; Barbara Golf, conseillère stratégique de SPC pour la connaissance du domaine spatial ; Le colonel Stephen Lyon, commandant de Space Delta 15 et directeur du Centre national de défense spatiale ; et le colonel Raj Agrawal, commandant du Space Delta 2-Space Domain Awareness du Space Operations Command.