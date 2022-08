Nouveaux vaccins de rappel COVID pour BA.5 : ce que nous savons du déploiement de l’automne 2022

Que ce passe-t-il Les responsables de la santé demandent que de nouveaux rappels qui cibleront la sous-variante BA.5 soient déployés cet automne. Pourquoi est-ce important Le COVID-19 continue de rendre les gens malades et de provoquer des hospitalisations et des décès. Les anciennes formules de vaccins sont toujours efficaces pour prévenir les maladies graves, mais le virus mutant réduit une partie de cette protection. Et après Les sociétés de vaccins travaillent toujours sur de nouvelles formules et devront transmettre leurs données de sécurité et d’efficacité à la FDA et au CDC avant le déploiement de nouveaux boosters.

Dans un effort pour lutter contre la propagation du COVID-19, les responsables de la santé se préparent à un déploiement de vaccins en automne et en hiver avec des rappels spécifiques à omicron pour cibler une version plus à jour du virus. Le déploiement pourrait commencer dès septembre.

Le mois dernier, la Food and Drug Administration des États-Unis a fait une recommandation que les fabricants de vaccins devraient faire une dose de rappel du vaccin COVID-19 qui cible le Sous-variantes BA.4 et BA.5 de la variante omicron. BA.5 constitue maintenant la majorité des cas de COVID-19 aux États-Unis et mène une autre vague estivale de cas de COVID-19.

La pression sur le calendrier pour proposer un nouveau vaccin vient en partie des discussions sur l’élargissement de l’éligibilité de qui peut obtenir un deuxième rappel des vaccins actuellement disponibles (seuls les adultes de 50 ans et plus et les personnes immunodéprimées plus jeunes sont éligibles pour un deuxième rappel, et l’éligibilité ne sera probablement pas prolongée jusqu’à ce qu’il y ait un nouveau rappel, The New York Times rapports). La pression s’étend également aux sociétés de vaccins, en particulier Moderna et Pfizer, qui doivent s’assurer que leurs vaccins sont prêts avant d’être autorisés par la FDA et approuvés par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Monkeypox expliqué : ce que vous devez savoir

6:44



Le gouvernement américain devrait déployer des rappels de vaccins en fonction des besoins : les personnes les plus à risque seront éligibles pour un nouveau rappel en premier, les autres groupes suivant dans un ordre encore à déterminer par les responsables de la santé. Le département américain de la Santé et des Services sociaux a annoncé vendredi qu’il avait commandé 66 millions de doses du candidat de rappel bivalent de Moderna, acheté avec de l’argent réaffecté destiné à d’autres ressources COVID-19, car les responsables de la santé n’ont pas réussi à obtenir plus de financement du Congrès.

Alors que les États-Unis ont également obtenu une commande précédente de 105 millions de doses de Pfizer, ce n’est pas assez de doses pour tous les habitants des États-Unis, a déclaré le HHS dans le communiqué de presse. Des accords avec les deux sociétés de vaccins ouvriraient des millions de doses supplémentaires, mais cela “ne peut être exercé” qu’avec plus de financement du Congrès.

Voici ce que nous savons de la stratégie vaccinale d’automne contre la COVID-19.

Sarah Tew / Crumpe



Quelles sont les sous-variantes BA.4 et BA.5 ?

BA.4 et BA.5 sont considérés comme faisant partie de la famille des variantes omicron “originales” (BA.1). Ce sont des versions plus récentes du virus qui cause le COVID-19. BA.5 a rapidement dépassé la conversation en raison de son extrême contagiosité, et c’est maintenant la variante dominante aux États-Unis. Dans un article fin juinle Dr Eric Topol, professeur de médecine moléculaire, a qualifié le BA.5 de “la pire version du virus que nous ayons vue”.

Alors que nous vivons encore les véritables effets d’une poussée estivale de BA.5 aux États-Unis, on pense que la nouvelle sous-variante réduit une grande partie de la protection contre les infections que les gens ont contractée avant la maladie, même avec d’autres variantes d’omicron.

Omicron a causé un si grand nombre de cas l’hiver dernier parce qu’il s’agissait de la variante la plus contagieuse à ce jour, évitant une certaine protection contre les infections contre les maladies antérieures et l’efficacité des vaccins. Le fait que les nouvelles versions d’omicron se révèlent encore plus contagieuses n’est pas une grande surprise, car c’est la voie que le COVID-19 a empruntée au cours des deux dernières années et demie.

En savoir plus sur tout ce que nous savons sur BA.5.

Que demande la FDA ?

Plus précisément, la FDA demande une bivalent rappel de vaccin (à deux composants), qui comprendra la protéine de pointe BA.4/BA.5 en plus d’une souche plus ancienne. La FDA ne fabrique pas de vaccins, donc l’agence autorisera les types de vaccins individuels au fur et à mesure que les entreprises les créeront et les testeront, comme elle l’a fait pour les vaccins COVID-19 originaux et les doses de rappel.

Les vaccins actuellement autorisés ou homologués n’utilisent que des souches plus anciennes ou « ancestrales » du virus. Ces vaccins offrent toujours une bonne protection contre les maladies graves et la mort, mais leur efficacité contre l’infection devient plus limitée à mesure que le virus continue de muter.

Urzine/Getty Images



Quand le déploiement commencera-t-il ? Qui recevra un vaccin?

Les responsables de la santé ont maintenant les yeux rivés sur une date de début en septembre, déplaçant légèrement la date par rapport à la date de début début octobre, a déclaré le coordinateur de l’équipe de réponse COVID-19 de la Maison Blanche, le Dr Ashish Jha dans un Compte rendu plus tôt ce mois-ci.

Mais il n’y a pas encore de rappel autorisé, donc une chronologie exacte n’est pas disponible pour le moment. Chaque fois que le ou les vaccins modifiés sont autorisés et recommandés, nous pouvons nous attendre à ce que les personnes les plus à risque de maladie grave (y compris les personnes âgées et les personnes souffrant de certains problèmes de santé, par exemple) deviennent éligibles en premier.

Mais comme le calendrier d’autorisation, les critères d’éligibilité ne sont pas encore disponibles. Il est également possible que l’admissibilité soit compliquée par le fait que le HHS a dit il n’a pas encore obtenu suffisamment de doses pour tous les Américains car il a besoin de plus de financement du Congrès. L’agence affirme qu’elle disposera de 171 millions de nouvelles doses de rappel de vaccin cet automne. Il y a environ 199 millions d’adultes 18 ans et plus qui sont entièrement vaccinés aux États-Unis, selon le CDC. Cela signifie que si chaque adulte entièrement vacciné décide également de recevoir un nouveau rappel lorsqu’il devient éligible, il n’y aura pas assez de vaccin pour 28 millions d’adultes sans plus de doses achetées.

Que font les fabricants de vaccins ? Quelle entreprise fabriquera le nouveau vaccin ?



Moderne et Pfizer travaillent tous les deux sur des boosters qui ciblent la variante omicron, et le gouvernement américain a conclu des accords avec ces sociétés afin que les doses des deux soient disponibles cet automne, en attendant l’approbation réglementaire.

Novavaxqui vient a reçu la recommandation du CDC pour son vaccin primaire à deux doses, a également déclaré qu’il était accélérer le travail sur une formule ciblant spécifiquement les nouvelles versions d’omicron. Mais les États-Unis n’ont pas encore annoncé de plan pour acheter ou sécuriser des doses de Novavax, il est donc probable que Moderna ou Pfizer (ou les deux) seront le vaccin disponible lors de la prochaine campagne, du moins au début.

Johnson & Johnson, bien qu’il soit toujours disponible aux États-Unis, n’a été recommandé qu’aux personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre, un autre vaccin COVID-19 plus de risque d’un effet secondaire très rare mais dangereux. J&J n’a pas répondu à une précédente demande de commentaires le mois dernier sur les plans de la société pour la chute aux États-Unis.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.