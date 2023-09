Nouveaux vaccins COVID : le comité du CDC recommande une nouvelle injection de rappel pour tout le monde

Tous les adultes et enfants de 6 mois et plus peuvent recevoir un nouveau vaccin contre le COVID-19 de Pfizer et Moderna cette saison, a déclaré mardi une équipe d’experts médicaux qui conseille les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Les deux formules de vaccins à ARNm ont été mis à jour pour cibler une version plus récente de la variante omicron qui est plus étroitement liée aux versions actuelles du virus.

Pour que la recommandation soit officielle, le CDC lui-même doit l’approuver, ce qui se produit généralement rapidement après un vote en comité. Une fois que ce sera officiel, les vaccins commenceront à être expédiés aux pharmacies et aux cabinets de médecins à travers le pays.

Bien que le fardeau actuel de la COVID-19, y compris les hospitalisations, soit considérablement inférieur à ce qu’il était au plus fort de la pandémie, il y a eu une baisse à la fin de l’été. augmentation des hospitalisations et des décès. Comme pour d’autres virus, nous pouvons nous attendre à ce que les taux d’infection au COVID-19 augmentent au cours des mois d’automne et d’hiver, lorsque davantage de personnes passent du temps à l’intérieur.

La FDA a annoncé plus tôt cette année son intention de fabriquer des vaccins contre le COVID-19. cela ressemble plus à un vaccin annuel contre la grippequi sont mis à jour chaque année pour correspondre le mieux au virus en circulation.

Voici ce qu’il faut savoir sur les nouvelles formules vaccinales.

Quels sont les nouveaux vaccins COVID ?



Moderna et Pfizer ont mis à jour leurs formules de vaccins pour cibler une nouvelle souche d’omicron, XBB.1.5. Ce sont tous deux des vaccins « monovalents », ce qui signifie qu’ils sont fabriqués après une souche du virus, par rapport aux vaccins « bivalents » déployés l’automne dernier et ciblant à la fois le virus COVID-19 d’origine et une autre version plus ancienne d’omicron. .

Ils ont été entièrement approuvés par la FDA lundi pour les adultes et les enfants plus âgés, et ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence pour les enfants de 6 mois à 11 ans.

Un vaccin de Novavax pourrait également être bientôt recommandé par la FDA et le CDC, mais pour le moment, ce sont ceux de Pfizer et Moderna qui ont été approuvés pour la saison d’automne et d’hiver.

Qui peut se faire vacciner maintenant ? Quand dois-je l’obtenir ?

Une fois que la directrice du CDC, la Dre Mandy Cohen, aura approuvé les directives du comité, les vaccins devraient commencer à être expédiés aux pharmacies, ce qui signifie qu’ils pourraient être disponibles près de chez vous dans les prochains jours.

La FDA a approuvé sur une dose unique des vaccins Pfizer et Moderna pour les personnes âgées de 5 ans et plus, à condition que 2 mois se soient écoulés depuis votre dernière dose de rappel ou de vaccin COVID-19. Pour les jeunes enfants de 6 mois à 4 ans, la FDA affirme que le moment et le nombre de doses dépendront de tout vaccin précédent contre le COVID-19 qu’ils ont reçu.

Une grande partie des discussions au sein du comité du CDC (appelé Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation) a porté sur la question de savoir s’il fallait faire une recommandation universelle et ouvrir l’accès à davantage de personnes, ou s’il fallait concentrer la recommandation sur les personnes qui présentent un risque beaucoup plus élevé de développer une forme grave de maladie. les maladies graves et les décès, qui incluent les personnes âgées et les personnes souffrant de certains problèmes de santé sous-jacents.

Nous pouvons nous attendre à ce que le CDC fournisse des conseils supplémentaires ou des détails sur les dosages pour les personnes immunodéprimées dans les prochains jours.

Plus important encore : combien coûtera le nouveau vaccin contre la COVID ?

Une différence majeure avec le rappel cette fois-ci, maintenant que le COVID-19 n’est plus considéré comme une urgence de santé publique, est que les vaccins contre le COVID ne sont plus financés par le gouvernement. Cependant, le coût de votre tir devrait toujours être couvert soit par une assurance, soit par un programme public, selon les informations présentées mardi.

Les régimes d’assurance devraient couvrir immédiatement les coûts du vaccin contre le COVID-19, selon une présentation du Dr Georgina Peacock, directrice de la division des services de vaccination au Centre national de vaccination et des maladies respiratoires du CDC. Les personnes bénéficiant de Medicare ou Medicaid devraient également voir le coût de leur vaccin couvert. Les enfants sous-assurés devraient automatiquement être couverts par le Programme de vaccins pour les enfantsqui couvre les vaccins recommandés par l’ACIP.

Pour les adultes non assurés ou sous-assurés, le CDC propose ce qu’on appelle le Programme d’accès au pont qui permettra aux adultes d’accéder gratuitement aux vaccins dans les pharmacies participantes, y compris les sites Walgreens et CVS, ainsi que dans les cliniques de santé locales, selon les informations présentées mardi.