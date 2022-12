Nouveaux traitements pour la spondylarthrite ankylosante

L’importance des changements de mode de vie

Alors que nos traitements s’améliorent de plus en plus, je dis à mes patients qu’ils ne suffisent pas. Le mode de vie est essentiel pour contrôler les symptômes et améliorer la mobilité. L’amplitude quotidienne des mouvements et les exercices d’étirement sont particulièrement importants. Ceux-ci améliorent la flexibilité et réduisent la raideur, l’enflure et la douleur. Vous devrez également faire de l’exercice régulièrement, ce qui comprend des activités de force et d’équilibre.

J’insiste également auprès de mes patients sur le fait que s’ils fument, ils doivent arrêter. Fumer est mauvais pour la santé de tous, mais c’est particulièrement mauvais pour les personnes atteintes de maladies inflammatoires comme l’axSpA et la SA. La recherche montre qu’il peut aggraver des symptômes comme la douleur et les problèmes de mobilité. Les personnes atteintes d’axSpA et de SA sont également plus susceptibles de souffrir de dépression ou d’anxiété. Il est important de demander de l’aide, que ce soit par le biais de groupes de soutien ou d’une thérapie par la parole. Cela peut vous aider à vivre avec la maladie.