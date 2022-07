Nouveaux téléphones et tablettes de la semaine 27

Alors que les mois d’été sont généralement calmes en termes d’annonces de nouveaux appareils, la semaine dernière a vu sa juste part de lancements de nouveaux téléphones et tablettes. Voici donc un récapitulatif de tous les appareils notables qui ont été annoncés.

Huawei a donné le coup d’envoi lundi avec ses midrangers nova10 et nova10 Pro. Ceux-ci sont livrés avec des spécifications presque identiques, y compris des écrans OLED 120 Hz, des caméras principales 50MP et des chipsets Snapdragon 778G 4G plafonnés. Le modèle Pro dispose d’une batterie plus grande de 4 500 mAh avec une charge filaire plus rapide de 100 W tandis que le non-Pro obtient une cellule de 4 000 mAh avec des vitesses de charge de 66 W.









Huawei nova 10 et nova 10 Pro

Huawei nova 10 commence à 2 699 CNY (403 $) pour la version 128 Go tandis que le modèle 256 Go coûte 2 999 CNY (448 $). Huawei nova 10 Pro commence à 3 699 CNY (553 $) pour la version 128 Go et monte à 3 999 CNY (598 $) pour le modèle 256 Go.

Xiaomi a fait sensation en dévoilant le Xiaomi 12S Ultra dont on parle depuis longtemps avec son capteur d’appareil photo 1 pouce et son chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Il s’agit du plus grand module de caméra intégré à un téléphone à ce jour et est rejoint par un périscope 48MP avec zoom optique 5x et un module ultra large 48MP. Nous avons déjà reçu une unité d’examen 12S Ultra et nous nous assurerons de tester les performances des caméras dans notre examen détaillé.

Alors que l’essentiel de l’attention était concentré sur l’Ultra, Xiaomi a également apporté ses Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro ainsi qu’un Xiaomi 12 Pro alimenté par Dimensity 9000+. Les modèles S apportent les derniers chipsets Snapdragon 8+ Gen 1 et également des caméras révisées qui ont été co-conçues avec Leica.

Xiaomi 12S commence à 4 000 CNY (600 $/570 €/47 000 ₹), 12S Pro coûtera 4 700 CNY (700 $/670 €/55 000 ₹) tandis que le 12S Ultra commencera à 5 999 CNY (900 $). Malheureusement, les quatre téléphones Xiaomi resteront exclusifs à la Chine pour le moment.

HTC nous a rappelé son existence avec la tablette HTC A101 lancée en Russie et en Afrique du Sud. Il s’agit d’une tablette Android de 10 pouces fonctionnant sous Android 11 et alimentée par le chipset T618 d’Unisoc avec une batterie de 7 000 mAh. Le prix est fixé à 19 890 RUB (361 $).

Asus ROG Phone 6 et ROG Phone 6 Pro ont également été annoncés comme les derniers téléphones de jeu de la gamme légendaire. Les différences entre le modèle Pro et non-Pro se résument à la capacité de la RAM et à l’apparence avec le Pro obtenant jusqu’à 18 Go de RAM et un écran AMOLED couleur programmable à l’arrière. Tout le reste, du Snapdragon 8+ Gen 1 aux boutons AirTrigger à ultrasons et à la batterie de 6 000 mAh avec une charge de 65 W, est partagé à tous les niveaux.

Le ROG Phone 6 commence à 999 €/899 £ en Europe et 71 999 INR en Inde, tandis que le ROG Phone 6 Pro coûtera respectivement 1 299 €/1 099 £ et 89 999 INR.

L’un des scénarios les plus bizarres de cette semaine est venu de vivo – le fabricant a annoncé deux appareils portant le même nom avec un Y77 5G qui a été lancé en Malaisie lundi et un deuxième modèle Y77 exclusif à la Chine a fait ses débuts vendredi.









vivo Y77 5G (mondial) et vivo Y77 (Chine)

Le Y77 mondial est doté d’un écran LCD de 6,58 pouces, d’un chipset Dimensity 810 et d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 18 W. Le modèle chinois dispose d’un écran LCD IPS de 6,64 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un chipset Dimensity 930 et d’un appareil photo 50MP complété par une batterie de 4 500 mAh et une charge de 80 W pour 1 499 CNY.

Realme est intervenu avec une édition limitée Realme GT Neo 3 150W Thor Love and Thunder (c’est une bouchée d’un nom) qui a été lancée en Inde pour 42 999 INR (540 $ / 530 €).

La marque indienne de smartphones Lava a également participé aux annonces avec son téléphone économique Lava Blaze. Il apporte un écran LCD IPS de 6,5 pouces, un chipset Helio A22 et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 10 W tout en exécutant Android 12. Le prix est fixé à 8 700 INR.

ZTE a officiellement dévoilé son Blade V40 Pro au Mexique au prix de 365 $. Le téléphone contient un AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution FHD +, une caméra principale de 64 MP et une batterie de 5 100 mAh.

Infinix a couronné les annonces avec son Note 12 Pro 5G – un midragner Dimensity 810 avec un AMOLED de 6,7 pouces, une caméra principale de 108 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W. Le prix commence à 14 999 INR (189 $/187 €).