Nouveaux Samsung Galaxy Book Pro et Pro 360 disponibles en précommande avec 180 $ de crédit Samsung

Le mois dernier, Samsung a annoncé sa gamme de nouveaux ordinateurs Samsung Galaxy Book: le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360. Ce dernier a une charnière qui oscille tout autour pour profiter du mode tablette de Windows 10. Chacun est disponible en versions 13 et 15 pouces et ils sont tous actuellement en précommande.

Aujourd’hui (vendredi) est le dernier jour pour profiter d’une promotion que Samsung organise aux États-Unis. Quiconque précommande l’un de ces Galaxy Book Pros aura droit à 180 $ de crédit Samsung, échangeable contre des accessoires Samsung ou d’autres produits Samsung.







Samsung Galaxy Book Pro

Il est à noter que les livraisons des nouveaux Galaxy Books ne sont pas attendues avant le 7 juin.









Le Samsung Galaxy Book Pro360 dispose d’un écran tactile avec prise en charge du S Pen

Le Galaxy Book Pro (et 360) est disponible en 13,3 pouces et 15,6 pouces, tous deux avec des écrans AMOLED Full HD avec une couverture de 120% de DCI-P3. Ils sont tous alimentés par les processeurs Intel Core de 11e génération i3, i5 et i7. I5 et i7 sont livrés avec des graphiques Iris Xe, mais il existe une option pour obtenir des graphiques discrets GeForce MX450. Pour en savoir plus sur les spécifications du Galaxy Book Pro, consultez le message d’annonce.

