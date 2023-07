Nouveaux rendus marketing pour Galaxy Z Flip 5, Fold 5

Nous approchons de la sortie par Samsung de sa cinquième génération d’appareils pliables, le Galaxy ZFlip 5 et Galaxy Z Fold 5. Avec cinq ans maintenant sous la ceinture de l’équipe pliable de Samsung, il n’est pas surprenant que toutes les images que nous avons vues pour ces appareils peignent une image ridiculement raffinée et affinée de la domination pliable. Je ne dis pas qu’il n’y a aucune raison de chercher ailleurs quand il s’agit d’acheter un pliable, mais en 2023, pourquoi le feriez-vous ?

La semaine dernière, des images du monde réel du Galaxy Z Fold 5 sont apparues, montrant une amélioration extrême de la zone de la charnière. Une fois plié, le Galaxy Z Fold 5 ne laisse pratiquement aucun espace entre le panneau d’affichage intérieur, ce qui est très différent de la façon dont ces pliables étaient. Dans ces rendus marketing récemment divulgués, nous voyons les changements majeurs (et mineurs) apportés aux deux téléphones.

Pour le Galaxy Z Flip 5, tous les yeux doivent être rivés sur cet écran agrandi. Il est rapporté qu’il mesure à 3,4 pouces. Les autres spécifications incluent un écran principal de 6,7 pouces, un chipset Snapdragon 8 Gen 2, 8 Go de RAM, une batterie de 3 700 mAh, deux caméras et Android 13. Sur le Z Fold 5, outre le système de charnière amélioré qui permet de réduire l’écart, Samsung a déplacé le flash LED du boîtier de l’appareil photo, en le déplaçant légèrement vers la droite. Pour l’œil humain, c’est le changement le plus important.

Le déballage a lieu plus tard ce mois-ci, donc si vous aviez l’intention d’attraper l’un de ces appareils, préparez-vous.

// Winfuture