Nouveaux rendus de Pixel 6 Pro: c’est plus comme ça

Nous mourons d’envie d’en savoir plus sur le prochain Pixel 6 de Google et Pixel 6 Pro appareils, en particulier après avoir eu notre premier aperçu possible des appareils via des rendus tiers très non officiels. Cette semaine, nous avons de nouveaux rendus, cette fois de @OnLeaks, qui, comme beaucoup le savent, a une solide réputation lorsqu’il s’agit de fournir des rendus CAO précis.

En comparant ces nouveaux rendus non officiels aux anciens rendus non officiels, nous pouvons voir que la bosse arrière n’est pas aussi intense que celle montrée au début. Il y a une bosse, ne vous méprenez pas, mais c’est beaucoup plus apprivoisé. Nous pouvons voir que l’écran avant est légèrement incurvé sur ses côtés et, malheureusement, il semble que Google s’éloigne effectivement du lecteur d’empreintes digitales orienté vers l’arrière et opte probablement pour un lecteur intégré.

Pour le Pixel 6 Pro, la taille du panneau AMOLED serait de 6,67 pouces. Il n’y a pas encore de mot sur le taux de rafraîchissement, mais nous espérons vraiment qu’il est de 120 Hz. Ce matériel mérite toutes les meilleures spécifications. Au dos, on peut voir trois caméras. Il y a un objectif grand angle, un téléobjectif et un autre objectif inconnu. Peut-être ultra large?

Il y a une vidéo entière que vous pouvez regarder ci-dessous, vous donnant tous les angles doux.

Pensées? Est-ce un peu moins sauvage? Transparence totale, je suis à 100% ici pour ce téléphone.

// Chiffre