Une gamme extrêmement éclectique, de pointe et d’envergure mondiale a toujours incarné Nouveaux réalisateurs / nouveaux films, la vitrine annuelle des cinéastes émergents présentée par Film at Lincoln Center et le Museum of Modern Art. L’édition du 50e anniversaire de cette année fait partie d’un retour au cinéma dans toute la ville, avec des projections en personne du mercredi au 13 mai. Le programme sera également projeté virtuellement (jusqu’au 8 mai), avec une rétrospective en ligne de sélections des décennies passées. y compris les premières œuvres de réalisateurs comme Lee Chang-dong, Christopher Nolan et Charles Burnett.

Colorie-moi est choqué si l’un des participants de cette année finit par réaliser un film Batman dans une décennie. Mais si je devais deviner en me basant uniquement sur la cinétisme du cinéma, mon vote irait au réalisateur indien PS Vinothraj pour ses débuts captivants, «Cailloux.» C’est essentiellement un road movie, sur un jeune garçon et son père diabolique et alcoolique forcés de rentrer à pied chez eux dans l’arrière-pays ravagé par la sécheresse du pays tamoul. Vinothraj évoque de manière palpable la violence et la nature oppressive de leur relation – et leur milieu terriblement appauvri – avec une intensité et un flair visuel formidable.

L’ouverture du festival, «El Planeta», de l’artiste conceptuel, est nettement plus légère, mais non moins tragique à sa manière. Amalia Ulman. S’appuyant sur une lignée de délicates comédies en noir et blanc de Hong Sang-soo, Noah Baumbach et d’autres réalisateurs, le film est ancré dans les réalités de la récente crise économique espagnole. Il se déroule comme une série de vignettes, chacune étant un instantané drôle et apparemment banal de la vie d’une mère et d’une fille – des divas de la mode toutes deux – dans la ville de Gijón, au nord de l’Espagne. Avec leurs manteaux de fourrure et leurs dîners raffinés, les deux femmes sont obsédées par le glamour et le succès au point qu’elles ignorent volontairement la menace imminente d’expulsion, dépensant de l’argent emprunté pour des choses frivoles plutôt que de payer les factures. Ulman, la scénariste-réalisatrice qui joue également (en face de sa mère actuelle), révèle progressivement l’étendue des problèmes des femmes avec un humour adroit et sournois, un sursis rafraîchissant et révélateur par rapport aux portraits de pauvreté trop dignes et avec force que nous obtenons habituellement.