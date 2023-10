Nouveaux modèles d’iPad, d’iPad mini et d’iPad Air à venir dans les prochains mois

Apple travaille actuellement sur un certain nombre de nouvelles tablettes, qui deviendront toutes officielles dans les prochains mois. En fait, ils devraient tous être lancés avec une version d’iPadOS 17, ce qui signifie qu’ils seront publiés avant septembre prochain, date à laquelle Apple enverra iPadOS 18 aux appareils pris en charge.

Ce n’est pas du tout un calendrier très clair, mais ce qui est plus clair, ce sont les modèles auxquels nous devons nous attendre. Tout d’abord, un nouvel iPad mini, avec le même design que le précédent, mais des composants internes plus récents.

iPad mini actuel

Deuxièmement, non pas un mais deux nouveaux iPad Air, dont l’un pourrait être soit un modèle grande taille, soit un modèle plus haut de gamme que l’iPad Air « vanille ». Ici aussi, le design devrait être partagé avec l’iPad Air actuel.



iPad Air actuel

Ensuite, l’iPad d’entrée de gamme. La 11ème génération arrive, avec le même design que le modèle actuel, mais un chipset amélioré. Enfin, le nouvel iPad Pro avec puce M3 est également en route, toujours en deux tailles comme d’habitude.

Il y aura également un nouveau Magic Keyboard, qui a fait l’objet de rumeurs pour la première fois le mois dernier et qui est maintenant « confirmé » par cette fuite (même si ce mot a du sens étant donné que cela ne vient pas directement d’Apple).



Clavier magique actuel

Ce clavier fera apparemment ressembler votre iPad davantage à un ordinateur portable, et sa structure sera en aluminium au lieu de plastique comme dans le Magic Keyboard actuel. Le trackpad sera également plus grand et disposera de nouveaux capteurs, dont un accéléromètre. Celui-ci devrait être dévoilé aux côtés des nouvelles tablettes iPad Pro, sans surprise.

Source