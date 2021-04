Les utilisateurs d’iPad d’Apple bénéficient de plus d’avantages en matière de jeux vidéo.

Dans le cadre de la mise à jour de la semaine prochaine vers iPadOS (iPadOS 14.5), les tablettes populaires bénéficieront de la prise en charge des derniers contrôleurs de jeux vidéo. La nouvelle faisait partie de l’événement « Spring Loaded » d’Apple mardi.

De nouveaux modèles d’iPad Pro sont également en route. Les prix de départ restent les mêmes que ceux de la génération précédente pour les appareils iPad Pro: le modèle 11 pouces commence à 799 $, tandis que l’iPad Pro 12,9 pouces commence à 1099 $. Ajoutez 200 $ si vous avez besoin de connexions cellulaires.

Vous voulez beaucoup d’espace de stockage pour les jeux et les films? Les deux modèles sont livrés avec 2 téraoctets de stockage: le modèle 11 pouces avec 2 To commence à 1 899 $; le modèle iPad Pro 2 To 12,9 pouces à 2199 $.

Remarque: les capacités de stockage de l’iPad Pro ont mal frotté certains de ceux qui lorgnent sur le nouvel ordinateur iMac, qui atteint 512 Go de stockage.

Ces nouveaux appareils iPad Pro fonctionnent sur le processeur M1 d’Apple, qui est utilisé dans ses ordinateurs Mac et promet des performances jusqu’à 50% plus rapides que les modèles actuels et des graphiques 40% plus rapides.

Le modèle 12,9 pouces est également doté du nouvel écran Liquid Retina XDR, qui utilise la technologie mini-LED pour une luminosité et un contraste améliorés.

Apple a annoncé que les derniers contrôleurs PlayStation ou Xbox seraient pris en charge par le nouvel iPadOS. Vous pouvez actuellement utiliser des contrôleurs pour des consoles telles que la PlayStation 4 et la Xbox One.

En ce qui concerne les jeux, le service d’abonnement Apple Arcade (4,99 $) propose plus de 180 jeux disponibles pour jouer sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Alors que de nombreux jeux utilisent des commandes tactiles, certains sont plus faciles à jouer avec des contrôleurs traditionnels.

La nouvelle des nouveaux iPad survient juste un jour après que Microsoft a annoncé qu’il étendait les tests de son service Xbox Cloud Gaming aux iPad et iPhone d’Apple, ainsi qu’aux PC Windows.

Dans le cadre du test bêta limité, certains membres Xbox Game Pass Ultimate commenceront à recevoir des invitations à jouer à des jeux dans le cloud via les navigateurs Chrome et Edge pour les PC Windows 10 et le navigateur Safari sur les appareils Apple à partir de mardi.

Microsoft a testé son service, annoncé il y a plus de deux ans, sur les consoles Xbox, les PC et les appareils Android. Le Xbox Cloud Gaming propose plus de 100 jeux, dont « Halo », « Grand Theft Auto V » et « Fallout 4. »

Des invitations à tester le service seront envoyées à des joueurs de 22 pays. « Notre plan est d’itérer rapidement et de s’ouvrir à tous les membres du Xbox Game Pass Ultimate dans les mois à venir afin que davantage de personnes aient la possibilité de jouer à la Xbox d’une toute nouvelle manière », Catherine Gluckstein, vice-présidente de Microsoft et responsable des produits chez Project xCloud , a déclaré dans un article de blog.

Les jeux Xbox Cloud nécessitent un contrôleur compatible Bluetooth ou connecté par USB, mais plus de 50 jeux, y compris « Minecraft Dungeons », peuvent être joués avec des commandes tactiles. Pour plus d’informations sur les appareils pouvant être utilisés, consultez le hub de support Xbox Cloud Gaming sur Reddit.

