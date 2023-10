Nouveaux millionnaires, nouvelle musique : comment la cybercriminalité a été codifiée dans les Afrobeats | Cybercriminalité

Lagos, Nigéria – Le 14 octobre 2008, l’ancien secrétaire d’État américain Colin Powell a rejoint le chanteur nigérian Olu Keep sur scène au Africa Rising Festival à Londres pour danser sur Yahooze, sans doute le disque le plus en vogue du Nigeria à l’époque. La danse a fait la une des journaux des deux côtés de l’Atlantique.

« Il a troqué l’art politique contre l’art scénique », a écrit David Kenner de Foreign Policy.

Ce fut également un moment fondateur pour le genre naissant mais fascinant connu sous le nom d’Afrobeats, bien avant sa domination mondiale actuelle. Il a également souligné le rôle important que Londres jouerait en tant qu’amplificateur du genre né dans les rues de Lagos.

En faisant la danse Yahozee, Powell, l’un des hommes noirs les plus idolâtrés au monde même après sa mort en octobre 2021 des suites du COVID-19, avait involontairement donné son approbation à une ode à la flamboyance soutenue par la fraude sur Internet. L’ironie était souligné par The Guardian deux jours plus tard.

« Le coup nigérian est une célébration de l’exportation la plus tristement célèbre de ce pays, la fraude par courrier électronique à l’avance (parfois appelée fraude 419, d’après la section pertinente du code pénal nigérian) », peut-on lire dans l’article. « Les auteurs sont connus sous le nom de « Yahoo Boys », du nom du fournisseur de services de messagerie de leur choix.

Cette danse – ainsi que la chanson – reste essentielle dans l’arc narratif du genre.

Je pense que le plus grand tournant dans l’histoire de la musique nigériane a été lorsqu’Olu Ensure a fait monter sur scène le secrétaire d’État américain pour venir danser sur une chanson sur la fraude. [Yahoozee]. Cela m’empêche toujours de dormir la nuit. –ÀGBÀ (@Oli_Ekun) 14 décembre 2019

« Nouveaux millionnaires »

En 2002, le Nigeria a créé la Commission sur les crimes économiques et financiers (EFCC). L’une de ses premières affaires très médiatisées a été le procès d’Emmanuel Nwude, un ancien dirigeant de banque qui s’est fait passer pour le gouverneur de la banque centrale et a fraudé une banque brésilienne de 242 millions de dollars.

La connectivité Internet était en hausse et les cybercafés parsemaient les petites villes de nombreuses régions du Nigeria. Les jeunes hommes ont commencé à affluer dans les cybercafés pour envoyer des lettres au « prince nigérian » et une culture de flamboyance issue des gains mal acquis s’est ensuivie, de sorte que la EFCC avait les mains pleines.

Les arts, eux aussi, ont commencé à en prendre note.

En 2005, l’acteur vedette de Nollywood, Nkem Owoh, a sorti le morceau satirique I Go Chop Your Dollar, comme bande originale du film The Master – dans le rôle d’un fraudeur sur Internet qui dupe les Blancs « cupides ». Les autorités ont interdit la diffusion de la chanson car ses paroles reflétaient le modus operandi de Nwude.

Et puis il y a eu Yahooze (un dérivé de « Yahoo »), un disque de retour pour Olu Ensure (né Olumide Edwards Adegbulu) qui s’était séparé du groupe de garçons populaire Ensure trois ans plus tôt. Contrairement à la chanson d’Owoh, c’était une célébration de la culture matérialiste.

Après sa sortie en octobre 2007, il est rapidement devenu un succès viral. Olu Keep avait touché une corde sensible, affecté la culture pop et relancé sa carrière solo ; en 2008, Yahooze a remporté la catégorie Chanson de l’année aux Headies – l’équivalent nigérian des Grammys.

Les initiés de l’industrie affirment que le succès a été rapide parce que sa production solide et la juxtaposition accrocheuse de « marteau » (un mot à la mode nigérian pour désigner d’énormes rentrées d’argent) avec la marque automobile Hummer et « un million de dollars » étaient une célébration sans vergogne d’un style de vie ostentatoire que les gens pouvaient reconnaître. .

«Nous étions au sommet des nouveaux millionnaires, ces nouveaux gars qui restaient à l’intérieur toute la journée mais qui sortaient la nuit et peignaient la ville en rouge. Cette chanson a capturé le moment… [and] a parlé à beaucoup de jeunes », a déclaré Akinyemi Ayinoluwa, avocat spécialisé dans le divertissement et associé chez Hightower Solicitors & Advocates, basé à Lagos.

Tous les éléments essentiels de la culture hip-hop étaient également présents dans le clip : des voitures flashy, des bijoux bling-bling, des renardes vidéo, un groupe et des boissons chères.

« Notre société célèbre et continue de célébrer l’argent de tous types et de toutes sources, ce qui rend inévitables des choses comme la fraude sur Internet », a déclaré à Al Jazeera Obinna Agwu, chercheur de talents chez Horus Music. « L’artiste a simplement trouvé un terrain pour se connecter avec son public. »

Un héritage durable

Olu Ensure a toujours nié que la chanson glorifiait la fraude sur Internet.

« Lorsque vous créez une œuvre d’art, les gens peuvent mal l’interpréter comme bon leur semble… Je ne peux pas être responsable de la façon dont les gens interprètent une œuvre d’art », a-t-il déclaré au quotidien nigérian Punch en 2018.

Néanmoins, cela représentait un autre chapitre dans la relation entre le crime et la musique ; la mafia italo-américaine a financé de nombreux groupes à son apogée, tout comme les barons de la drogue sud-américains ont fait écrire des ballades pour eux et les exploits des gangsters ont été vantés dans le hip-hop.

Au cours de la dernière décennie, les Yahoo Boys sont également devenus de grands mécènes des arts, créant des labels de disques et finançant des projets musicaux dans une industrie qui pèse plusieurs millions de dollars.

« Beaucoup d’argent frauduleux a été investi dans (notre musique), des gens qui voulaient véritablement mettre de l’ordre dans leurs actes à des gens qui aimaient vraiment la musique et qui devaient faire quelque chose pour se faire connaître parce qu’un label conventionnel ne le ferait pas. vous donnent un marché, ils ne comprennent pas votre vision », a déclaré Agwu, le découvreur de talents.

Le secteur de la musique est un secteur à forte intensité de capital et au Nigeria, où l’industrie manque encore de financements et d’infrastructures adéquats, les artistes émergents, notamment ceux des quartiers défavorisés, ont du mal à accéder aux fonds nécessaires pour relancer leur carrière.

Beaucoup de ces musiciens, nés et élevés dans des bidonvilles, se tournent vers des fraudeurs sur Internet pour les aider à financer leur ambition de devenir la prochaine superstar. Pour de nombreux Yahoo Boys, c’est une situation gagnant-gagnant ; Financer un artiste lui permet de blanchir son argent et de gagner en notoriété via la chanson puisque les artistes chantent les louanges de leurs bienfaiteurs.

« Au Nigeria, nous pouvons dire que les Yahoo Boys ou les fraudeurs sur Internet ont été les premiers à se lancer dans le talent, à investir de l’argent dans le talent. Et en guise de récompense, beaucoup de talents dont les bienfaiteurs étaient des escrocs sur Internet ont montré leur appréciation et leur respect », a déclaré Akinyemi Ayinoluwa, l’avocat.

En mai 2019, le rappeur nigérian Naira Marley a été arrêté par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) un jour après avoir diffusé la vidéo du single controversé Am IA Yahoo Boy ?

La chanson faisait suite à l’argument de Naira Marley selon lequel les fraudeurs sur Internet ont un impact positif sur l’économie nigériane. Il a depuis été libéré, mais l’affaire continue de progresser laborieusement dans le système judiciaire nigérian, notoirement lent.

Entre-temps, les chansons pro-fraude sont toujours répandues malgré la position dure de la Nigerian Broadcasting Corporation à leur encontre. En octobre 2021, un groupe émergent, Steven Adeoye, a sorti un single Ali, sur un garçon qui abandonne l’école pour le monde du crime et réussit. C’est devenu un single à succès sans aucune diffusion à la radio ou à la télévision.

Alors que le chômage reste élevé parmi les jeunes, de nombreux chanteurs nigérians continueront à chanter les réalités de la vie, affirment les initiés du secteur.

Afrobeats continue de s’annoncer sur la scène mondiale ; en janvier 2021, le chanteur nigérian Burna Boy, sans doute le plus grand représentant des Afrobeats dans le monde, a remporté le prix du meilleur album de musique mondiale aux Grammys.

Sur ses comptes de réseaux sociaux, les images des bijoux éblouissants autour de son cou et de son assortiment de voitures de luxe rappellent symboliquement ce lien avec le hip-hop et les dépenses grandioses associées aux deux genres.

Mais c’est au mérite de Yahooze, la chanson qui a illuminé la scène il y a près de deux décennies, et d’Olu Ensure, qui n’est plus un groupe très demandé, que l’extravagance soit devenue pour la première fois une exportation accompagnant la musique nigériane.