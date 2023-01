Nouveaux lancements : 10 des meilleurs pour l’année à venir

Je début de l’année est un bon moment pour réévaluer les choses, y compris votre réserve de produits de beauté. Commençons par les crèmes pour les yeux. La plupart des crèmes pour les yeux sont inutiles, mais les formules de StriVectin sont fondées sur la science, donc quand elles créent une nouvelle crème pour les yeux, vous devez faire attention. Le mascara au chocolat Too Faced plaît parce que le mascara noir peut sembler brusque. Comme l’effet du froid sur les cheveux – bien que l’après-shampooing de Kérastase aide à lutter contre cela. Les parfums Louis Vuitton sont sublimes, mais pas un clin d’œil. Leur collaboration avec l’artiste Yayoi Kusama s’adresse à tous ceux qui recherchent un investissement – ou une récompense pour avoir passé un Noël en famille. Une autre façon de retrouver votre calme est d’utiliser l’huile de douche de Wildsmith. Skinworks est l’une des meilleures destinations de traitement de Londres. Découvrez-le chez vous grâce à leur excellente nouvelle gamme. Kate Somerville est une autre facialiste avec une gamme de produits de confiance et, comme Murad, c’est une marque que je recommande toujours. Un autre de mes favoris est une essence. REN hydrate la peau en profondeur sans la lourdeur d’une crème et il est sans parfum. Le parfum Kiss My Lips ne l’est pas. Créé par la joaillière Solange Azagury-Partridge, il s’inspire du premier disque qu’elle a acheté : Sugar Sugar des Archies. Elle voulait créer quelque chose qui sentait “le sucre chaud et le citron acidulé avec une tache de beurre”. Et c’est délicieux : doux, sexy et joyeux. Pas une mauvaise façon de démarrer 2023.

1. Huile de douche Wildsmith Skin Stillness 38 £, wildsmithskin.com

2. Kate Somerville HydraKate Sérum Rechargeant 67 £, katesomerville.co.uk

3. REN Clean Skincare Perfect Canvas Smooth, Prep & Plump Essence 43 £, libertylondon.com

4. Murad Essential-C Crème réparatrice barrière de nuit 83 £ (lancement le 6 janvier), murad.co.uk

5. Kiss My Lips Eau de Parfum par Solange 125 £, solange.fr (lancement le 15 janvier)

6. Nettoyer le traitement de la peau 32 £, skinworkofficial.com

7. StriVectin Advanced Retinol Multi-Correct Eye Cream 69 £, bottes.com

8. Too Face Better Than Sex Mascara au chocolat 25 £, toofaced.co.uk

9. Kérastase Fondant Apaisant Essentiel Après-shampooing cellulaire apaisant démêlant 35,50 £, kerastase.fr

10. Parfum Louis Vuitton x Yayoi Kusama 260 £, fr.louisvuitton.com

Suivez Funmi sur Twitter @FunmiFetto