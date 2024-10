Nouveaux jockey Apple Series 10, Pixel 3 et Samsung Galaxy 7 pour le poste

Avec les montres intelligentes de cette année, la minceur est à la mode et le grand est énorme.

Contrairement aux années précédentes, les derniers modèles Apple Watch, Google Pixel Watch et Samsung Galaxy Watch arborent tous un nouveau look, à leur manière. Il existe même de nouvelles capacités intéressantes de surveillance de la santé.

Je n’ai pas besoin d’étiqueter la nouvelle Apple Watch avec un bracelet décalé pour la distinguer du modèle de l’année dernière. Je suis presque sûr que je n’ai jamais dit ça auparavant.

Gardez à l’esprit que les changements avec l’Apple Watch Series 10 (iOS, à partir de 399 $ pour 42 mm, 529 $ en aluminium 46 mm testé avec LTE) ne sont pas majeurs. Ils sont juste assez différents pour pouvoir les distinguer en un coup d’œil des séries 7, 8 et 9, qui sont pratiquement impossibles à distinguer les unes des autres.

Bien entendu, Apple n’est pas le seul fabricant d’électronique à conserver un style esthétique cohérent année après année, même lorsque les innovations sous le capot offrent l’occasion de mettre en lumière les dernières technologies. Avec leurs montres de base, Google et Samsung ont sans doute moins changé l’apparence de leurs montres cette année qu’Apple.

Dans le même temps, les gammes de montres Google et Samsung ont toutes deux ajouté de nouveaux modèles cette année. Google a finalement ajouté une deuxième taille plus grande avec la Google Pixel Watch 3 (Android, à partir de 349,99 $ pour 41 mm, 399,99 $ pour 45 mm et 449,99 $ et 499,99 $ selon les tests pour 41 mm/45 mm avec LTE), ce que beaucoup d’entre nous voulaient voir. le début.

En plus de la Samsung Galaxy Watch 7 visuellement familière (Android, à partir de 299,99 $, 329,99 $ testé pour le Wi-Fi 44 mm uniquement), le géant de l’électronique a ajouté la Galaxy Watch Ultra (Android, à partir de 649,99 $, 649,99 $ testé pour le titane 47 mm avec LTE), un modèle extra-large pour les amateurs d’aventure, semblable à ce qu’Apple a fait avec sa propre série Ultra.

J’ai évalué les cinq nouveaux appareils – deux de Google, deux de Samsung et un d’Apple – plus ou moins depuis qu’ils sont disponibles. Ce qui signifie que j’ai passé beaucoup plus de temps avec les montres Pixel et Galaxy qu’avec l’Apple Watch Series 10.

Une mise en garde dès le départ : ce n’est pas comme au bon vieux temps, lorsque la plupart des applications de montre prenaient en charge à la fois iOS et Android. Les montres Google Pixel fonctionnent uniquement avec les smartphones Android – et mieux sur les téléphones Pixel. De même, les montres Samsung Galaxy sont compatibles avec Android, avec davantage de fonctionnalités disponibles sur les téléphones Samsung Galaxy. L’Apple Watch Series 10 – comme toutes les versions précédentes – ne fonctionne que sur iPhone. Donc, si vous ne souhaitez pas changer de plateforme de smartphone, toutes ces montres ne vous sont pas disponibles.

Cela dit, toutes les trois sont de très belles montres intelligentes. La Google Pixel Watch 3 semble un peu plus basique que les appareils Apple et Samsung, qui proposent des options de cadran de montre beaucoup plus attrayantes ainsi que des notifications plus accrocheuses. Mais les fonctionnalités de santé PW3 sont accessibles via l’application Fitbit familière, ce qui est un plus. (Google a acheté Fitbit en janvier 2021.)

Caractéristiques

Avec une luminosité maximale de 2 000 nits, ils sont tous très lumineux pour être vus au soleil. La Galaxy Watch Ultra offre une luminosité maximale de 3 000 nits, tout comme l’Apple Watch Ultra 2, sortie l’année dernière.

Aucun n’a une grande autonomie de batterie, bien que le PW3 soit nettement meilleur que les générations précédentes. La robuste Galaxy Watch Ultra a une batterie beaucoup plus grosse et dure une fois et demie à deux fois plus longtemps que les autres, avec des modes d’économie d’énergie pour s’étendre jusqu’à 100 heures entre les charges.

Tous les trois incluent une surveillance complète de la santé. Ils surveillent le sommeil, testent l’ECG et suivent les entraînements. Les montres Apple et Samsung ont toutes deux ajouté la détection de l’apnée du sommeil cette année, ce que la Pixel Watch 3 n’a pas. Google et Samsung signalent tous deux les niveaux d’oxygène dans le sang. Les montres Apple en sont capables, mais en raison de litiges, aucun modèle vendu après le 31 décembre 2023 n’offre cette fonctionnalité.

Apple Watch série 10

L’Apple Watch Series 10 est un peu plus grande, un peu plus légère et un peu plus fine que la S9. Et si vous comptez les scores à la maison, la commande numérique de la couronne sur le côté est également un peu plus petite. Et grâce à la nouvelle technologie d’affichage, l’affichage permanent de la montre est plus lumineux sur le côté. Il est donc plus facile de simplement jeter un coup d’œil à l’heure.

Pixel Watch 3

L’affichage permanent de la Pixel Watch 3 est plus facile à voir à la lumière du jour que celui de l’année dernière. Et la plus grande montre de 45 mm semble en fait appartenir à mon large poignet. L’alerte Fitbit « réponse corporelle », qui clignote chaque fois qu’elle détecte du stress ou de l’excitation. Cela se déclenche rapidement – ​​presque trop vite, comme lorsque j’ai une conversation en face-à-face inconfortable.

Samsung Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra

La Galaxy Watch 7 et la Galaxy Watch Ultra arborent toutes deux un complexe de capteurs biométriques mis à jour qui est non seulement beaucoup plus précis. Le nouveau capteur, appelé capteur BioActive, comprend également des LED de nouvelle couleur qui l’aident à identifier les tendances de glycémie à long terme dans le corps, similaires à ce que révèle le test sanguin A1c. Plutôt que de tester le sang, il surveille la peau à la recherche de sous-produits du sucre, appelés Advanced Glycation End Products, ou AGE. D’après ce que je sais de mes propres résultats d’A1c, l’indice AGE fournit une estimation raisonnable.

La Galaxy Watch Ultra possède de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour attirer les plongeurs, les randonneurs et autres amateurs de plein air. Mais cette prime a également de quoi plaire aux modes de vie moins aventureux.

Alors, est-il temps d’acheter une nouvelle montre connectée ?

Si vous en avez récemment acheté un, il n’y a probablement pas assez de nouveautés ici pour inciter à une mise à niveau. Deux exceptions : si vous êtes un fan de Pixel Watch aux gros poignets et que vous n’arrivez toujours pas à vous habituer au modèle plus petit. Ou si vous êtes un fan de Samsung Galaxy Watch et que cela ne vous dérange pas de dépenser de l’argent supplémentaire, la Galaxy Watch Ultra est le premier véritable modèle haut de gamme qui dure plus longtemps et offre de nouvelles fonctionnalités sportives que les montres grand public n’offrent pas.

Si, en revanche, vous recherchez votre première montre intelligente, c’est le moment idéal pour l’acheter. Ce sont les meilleures montres que chaque entreprise ait produites sur un marché déjà stabilisé. Vous obtiendrez ainsi une superbe montre qui devrait vous durer des années.

Mais n’oubliez pas : avant de choisir une montre, décidez si vous aimez votre smartphone. Parce que cela vous aidera grandement à choisir la bonne montre intelligente.

Le chroniqueur de USA TODAY, Mike Feibus, est président et analyste principal de FeibusTech, une société d’études de marché et de conseil de Scottsdale, en Arizona. Contactez-le à [email protected]. Suivez-le sur Twitter @MikeFeibus.

Les points de vue et opinions exprimés dans cette chronique sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de USA TODAY.

