Nouveaux jeux, financement participatif actuel, jeux réels

« Dans Dukk Borg vous êtes les chasseurs de trésors et les orateurs de gadgets qui cherchent à devenir les canards les plus riches d’un monde mourant. Vous formerez votre propre clan de famille retrouvée, en espérant qu’ensemble vous serez plus intelligents que les intelligents et plus coriaces que les durs. Vous affronterez des sorcières et des syndicats du crime, rechercherez des trésors anciens, explorerez la ville condamnée de Dukk Borg et les environs environnants de Calikotan, et regardez, impuissants, les psaumes apocalyptiques basés sur la chanson thème classique se dérouler jusqu’au destin. La vie est vraiment comme un ouragan ici… Dukk Borg! »

«Postface: Le guide de la mort d’Horizons lointains est une anthologie de jeux courts et d’essais sur le thème de la mort. Avec des auteurs issus de tout l’espace TTRPG et présenté par Far Horizons CoOp, ce livre affirmant la vie mettra au défi, ravira et intriguera les joueurs de toutes sortes de jeux.

« Les joueurs de Bibles de Beecher sont les Jayhawkers, les Red Legs, les Free-Staters ; de fières bandes de guérilleros militants abolitionnistes dans le Kansas des années 1850, affrontant les forces pro-esclavagistes des voyous des frontières et des bushwhackers. La « Bible de Beecher » était le nom donné au fusil Sharps à chargement par la culasse qui était fourni et utilisé par les forces anti-esclavagistes pendant la période Bleeding Kansas (1854-1860). Le nom a été inspiré par les paroles et les actes du ministre abolitionniste Henry Ward Beecher de la New England Emigrant Aid Society.

«Ère : les habilités est un RPG de table de super-héros exploitant la puissance du système Era d10 pour donner vie aux héros et aux méchants que vous créez. Découvrez un monde de dieux et de héros surpuissants, dans l’édition définitive du TTRPG acclamé par la critique, et obtenez de nouvelles extensions !

«Externalisé : la tromperie de Luko Fin Corp est un module à couverture rigide, compatible avec Mothership 1E. Le module est complet avec des procédures en solo et se joue bien avec 1 à 6 personnes. Externalisé présente une société d’externalisation de mission tissée dans toutes les tranches de la vie. Quand vous en savez trop, Luko Fin Corp est engagé pour vous faire disparaître et fabriquer la preuve d’une mort accidentelle.

«Gîtes & Cerbère est un TTRPG cottagecore tueur de monstres. Le jeu équilibre un gameplay confortable, populaire dans les simulations d’agriculture et de vie, avec des combats de boss brutaux. Les joueurs battent des monstres pour gagner des ressources qui peuvent être utilisées pour fabriquer des objets pour leur chalet et augmenter ses points de confort. Le jeu est conçu pour être rapide à apprendre mais récompense également la maîtrise du système.

«Poing de la planète est un wargame narratif propulsé par l’Apocalypse composé de récits d’escarmouches satiriques de science-fiction et d’un hack de conversion total indépendant de Claymore’s Poing.»

«Blaireau et Coyote est un duo TTRPG pour un verre de vin lors d’un dimanche après-midi paresseux rempli de méfaits aventureux dans les bois. Racontez des histoires de travail d’équipe réconfortant, dangereux et fantaisiste tout en surmontant les défis ensemble.

«Écume de frontière est un jeu de rôle Acid Western aux règles légères. Une version autodestructrice, violente et infusée de LSD des westerns spaghetti, sur des hors-la-loi recherchés qui font leur marque sur une frontière perdue irréelle. Probablement se faire tirer dessus avant d’avoir eu la chance de tirer. Un monde agité et d’avidité insatiable où la racaille vit à une limace de la tombe. Inspiré par des choses telles que Le Topo et Homme mort.»