Nouveaux iPhones, nouveaux mèmes sur les élections américaines et possible nouvelle limite d’âge pour les réseaux sociaux

🤖 L’intelligence artificielle prend le contrôle des nouveaux iPhones

⛔ L’Australie envisage d’interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans

🥥 Dans quelle mesure les mèmes sont-ils réellement persuasifs lors d’une élection ?

⏰ Un moyen (possible) de réellement réduire votre temps d’écran

Bientôt disponible sur un iPhone près de chez vous : Apple Intelligence

Ouvrir cette photo dans la galerie : Le nouvel iPhone 16 sera (bientôt) alimenté par l’IA.Justin Sullivan/Getty Images

C’est le début d’une nouvelle ère, a déclaré le directeur général d’Apple, Tim Cook, en présentant le nouvel iPhone 16 dopé à l’intelligence artificielle. Apple Intelligence comprendra une multitude d’outils : il réécrira les brouillons d’e-mails pour les rendre plus conviviaux ou plus professionnels, nettoiera les photos pour supprimer les éléments indésirables (comme les ex-petits amis) et résumera les discussions de groupe, les e-mails ou les pages Web, ce qui, pour quelqu’un dont le travail implique de mettre beaucoup d’efforts dans l’écriture, semble un tout petit peu effrayant. Les nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Pro sortiront le 20 septembre, mais les fonctionnalités d’Apple Intelligence ne seront pas disponibles avant la sortie d’iOS 18.1 en octobre. Et uniquement sur l’iPhone 15 et l’iPhone 16, et d’autres appareils équipés de puces de la série M. Et pas encore en Chine, où le partenaire IA d’Apple, OpenAI, a actuellement bloqué l’accès à son ChatGPT.

L’IA n’a pas encore révolutionné la recherche pharmaceutique

L’IA était censée révolutionner le développement de médicaments, L’apprentissage automatique est prêt à accélérer ce long processus et à réaliser des percées dépassant les capacités de l’esprit humain. Comme l’écrivent les journalistes Joe Castaldo et Sean Silcoff, cela n’a pas eu lieu. Après une décennie de battage médiatique et d’orgueil, il n’existe aujourd’hui sur le marché aucun médicament conçu uniquement par l’IA, et les entreprises qui ont utilisé l’IA pour aider au développement ont fait face à des revers, comme des échecs d’essais cliniques. Mais les avancées récentes dans le domaine, notamment les modèles fondamentaux qui s’apparentent à ChatGPT pour la biologie, pourraient potentiellement changer la donne.

Désolé les préadolescents australiens, vous devrez peut-être attendre un peu plus longtemps avant d’aller sur TikTok

L’Australie veut franchir une nouvelle étape avant d’avoir 16 ans : utiliser les réseaux sociaux. Cette semaine, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de fixer un âge minimum pour utiliser des plateformes telles que TikTok, Instagram et Snapchat, qui devrait se situer entre 14 et 16 ans. Les gouvernements du monde entier sont de plus en plus préoccupés par les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale des enfants, certains essayant de bloquer les algorithmes « pour vous », qui recommandent du contenu personnalisé, et d’autres aspects addictifs des applications, ou obliger les plateformes à demander une licence. Mais les défenseurs des droits numériques soutiennent que les restrictions d’âge pour les médias sociaux pourraient en réalité causer plus de tort aux enfantsles poussant vers des espaces en ligne encore moins réglementés. Et les chercheurs ont découvert que certaines plateformes peuvent avoir un effet positif sur les adolescents : une étude de l’Université d’Amsterdam Les chercheurs ont découvert que Snapchat avait un effet positif sur les relations amicales de 71 % des adolescents.

Un nouveau mème électoral américain est né

Dès que Donald Trump a faussement affirmé lors du débat présidentiel du 10 septembre que les migrants haïtiens mangeaient des chiens et des chats à Springfield, dans l’Ohio, les mèmes ont explosé sur X : GIFs des Les animaux de compagnie de la famille Simpson se regardant de travers, le slogan superposé sur la chanson thème de Peanutsune photo de Alf avec un sandwich au chat. Remplis de répliques mémorables et d’images mémorables en écran partagé, les débats présidentiels sont un terrain fertile pour les mèmes, qui ont le potentiel d’influencer la teneur des campagnes. Il est facile de considérer les mèmes comme du bruit sur Internet, mais la campagne Harris considère cela comme une affaire sérieuse. La campagne publie des mèmes quotidiennement sur TikTok et a investi des millions dans des publicités sur les réseaux sociaux. Pour la première fois, la Convention nationale démocrate a invité des créateurs de contenu à l’événement, leur donnant carte blanche pour filmer des danses virales depuis la salle de la convention. Comme je l’ai écrit cette semaine, les mèmes ont peut-être aidé la campagne Harris à prendre de l’élan, mais les bonnes vibrations pourraient ne pas durer.

Quoi d'autre lisons-nous cette semaine :

Google et Apple risquent des milliards de dollars d’amende après avoir perdu leurs appels devant l’UE (New York Times)

Le désespoir des photos Instagram (Le New Yorker)

Comment la Première Nation de Magnetawan surveille la faune à l’aide de pièges photographiques (Le Narval)

L’argent des adultes

Ouvrir cette photo dans la galerie : Brick est une combinaison d’application et d’appareil qui bloque les applications distrayantes.Brique

Brique, 49 $ US

Si vous êtes comme moi et que vous dépassez quotidiennement les limites que vous vous êtes imposées sur l’écran de votre iPhone, votre doigt appuyant sur « Me le rappeler dans 15 minutes » avec une mémoire musculaire digne des Jeux olympiques, alors peut-être pourriez-vous également bénéficier de quelque chose comme Brique. Il s’agit d’une combinaison d’application et d’appareil qui vous permet de bloquer certaines applications sur votre iPhone. Le seul moyen de les débloquer est d’appuyer sur l’appareil de la taille d’un AirTag. Par exemple, si vous souhaitez passer moins de temps sur les réseaux sociaux au travail, vous pouvez bloquer les applications et laisser l’appareil Brick à la maison. L’entreprise recommande de trouver un endroit dans votre maison où l’appareil passera la plupart de son temps, comme sur le réfrigérateur ou là où vous posez vos clés. Il existe de nombreuses applications qui visent à limiter le temps passé devant un écran. comme Screen Zenmais l’aspect physique de Brick donne l’impression qu’il est suffisamment peu pratique pour fonctionner réellement.

Radar culturel

Ouvrir cette photo dans la galerie : Black Myth: Wukong est en proie à la controverse depuis sa sortie le mois dernier.Andy Wong/Associated Press

Ce jeu vidéo peut-il renforcer le cachet culturel de la Chine ?

Le jeu vidéo fabriqué en Chine Mythe noir : Wukong Le jeu s’est vendu à plus de 18 millions d’exemplaires dans le monde entier au cours de ses deux premières semaines de sortie le mois dernier, et il est le jeu le plus joué de tous les temps sur Steam. Pourtant, comme l’explique James Griffiths, correspondant du Globe en Asie, même avant son ascension rapide au sommet, Wukong a été entaché de controverses et, depuis sa sortie, il a été pris dans des conversations sur la géopolitique et la censure.

Dans le même temps, le jeu est gagnant pour la Chine, qui regarde depuis longtemps avec envie les empreintes culturelles du Japon et de la Corée du Sud. Mieux encore, elle n’a pas la maladresse politique des exportations précédentes comme Le problème des trois corps – une série Netflix adaptée d’une trilogie de romans de science-fiction se déroulant en partie pendant la Révolution culturelle – ou TikTok, attaqué par certains en Occident comme un outil de surveillance chinoise. La plupart des joueurs, cependant, n’y prêtent pas attention Wukong en relation avec le soft power ou la géopolitique. Ils voient simplement un jeu d’action-aventure qui emmène les joueurs traditionnels dans un tout nouveau monde.

Autres actualités technologiques et télécoms :

