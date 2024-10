Nouveaux investissements dans la recherche sur la transmission des maladies respiratoires infectieuses

25 octobre 2024 | Ottawa, Ontario | Agence de la santé publique du Canada

Comprendre comment différentes maladies respiratoires infectieuses, comme la COVID-19, la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS), se propagent dans notre environnement est important pour contribuer à prévenir de graves conséquences négatives sur la santé. Des recherches plus approfondies sur la manière dont ces maladies sont transmises et prévenues peuvent contribuer à éclairer les mesures de santé publique opportunes et efficaces pour réduire les impacts des maladies respiratoires sur les individus et le système de santé.

Aujourd’hui, l’honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé des subventions de recherche pour quatre organismes dans le cadre de l’occasion de financement de la recherche sur la dynamique de la transmission des maladies respiratoires infectieuses de l’Agence de la santé publique du Canada. L’Université Queen’s, l’Université Carleton, l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé et l’Université de Waterloo recevront un financement pour travailler sur des projets individuels portant sur la dynamique de transmission des maladies respiratoires infectieuses.

Ces projets contribueront à élargir notre compréhension des maladies respiratoires infectieuses et à éclairer la population canadienne sur les mesures efficaces pour prévenir leur propagation. Ces informations aideront également à préparer la planification et la réponse à une future pandémie, en aidant les Canadiens à se préparer aux épidémies respiratoires et à prendre les mesures nécessaires pour rester en bonne santé et maintenir les autres en bonne santé.