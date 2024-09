Nouveaux indices, date de sortie, plus

12 saisons en et Le chanteur masqué continue de tenir les téléspectateurs en haleine.

Ne souhaitant jamais se reposer sur ses lauriers, la série de compétition de téléréalité de Fox trouve une fois de plus de nouvelles façons d’innover et de garder les téléspectateurs engagés alors qu’ils tentent de découvrir l’identité de chaque célébrité masquée.

Ainsi, il y a plusieurs nouveaux rebondissements cette saison pour accompagner les 15 nouveaux candidats, mais on retrouve également quelques éléments familiers de l’émission. Avant les nouveaux épisodes, Divertissement hebdomadaire rassemble tout cela et tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison 12, ci-dessous.

Quand est-ce que Le chanteur masqué première de la saison 12 et comment puis-je la regarder ?

La nouvelle saison débute le mercredi 25 septembre de 20 h à 21 h HE/HP sur Fox. Les téléspectateurs peuvent suivre l’émission sur Hulu, Fox.com, Tubi et On Demand. Les épisodes On Demand sont disponibles pour les clients de Cox Contour TV, DIRECTV, DISH, fuboTV, Hulu + Live TV, Optimum, Spectrum, Verizon FiOS, XFINITY, YouTube TV et bien d’autres.

Panel « The Masked Singer », avec notamment Robin Thicke, Jenny McCarthy-Wahlberg et Ken Jeong.

Qui sont les panélistes et l’animateur de cette saison ?

Les panélistes et l’animateur de la saison 11 restent inchangés pour la saison 12. L’auteur-compositeur-interprète britannique et Le chanteur masqué au Royaume-Uni La panéliste Rita Ora remplace à nouveau Nicole Scherzinger. Les panélistes de longue date Jenny McCarthy-Wahlberg, Ken Jeong et Robin Thicke sont également de retour, tout comme l’animateur Nick Cannon.

On ne sait pas encore exactement quels sont leurs rôles, mais une promotion récente pour l’émission, le retour de William Shatner (Knight de la saison 8), Nikki Glaser (Snowstorm de la saison 8), Nick Lachey (Piglet, le gagnant de la saison 5) et Joel McHale ont été annoncés en tant qu’invités vedettes ou potentiels ambassadeurs masqués (plus d’informations à ce sujet ci-dessous).

Que sont les ambassadeurs masqués ?

Pour la première fois dans l’histoire de l’émission, chaque candidat de cette saison aura un ambassadeur masqué, un ancien de la série qui a un lien avec ce chanteur et qui fournit de nouveaux indices majeurs sur l’identité de ses amis célèbres. Dick Van Dyke (Gnome de la saison 9), Jewel (la gagnante de la saison 6, Queen of Hearts), Ne-Yo (la gagnante de la saison 10, Cow) et DeMarcus Ware (Koala de la saison 11) ont été confirmés jusqu’à présent. La showrunner Rosie Seitchik n’a pas voulu gâcher trop le plaisir, mais a laissé entendre à EW que les ambassadeurs « nous présentent les nouveaux chanteurs dans des paquets d’indices inédits dans leurs premiers épisodes. Je vais m’en tenir à cela pour le moment. Mais ils sont essentiellement introduits dans la saison via l’approbation d’un vieux chanteur masqué ».

Showbird sur la saison 12 de « The Masked Singer ».

Les indices sont-ils les mêmes ?

Pas exactement. Bien que les paquets d’indices soient toujours d’actualité, une autre première pour la série, les indices sont également largement intégrés aux costumes eux-mêmes. Certains costumes sont un indice en soi, et d’autres comportent des indices cousus directement sur les tenues. Comme l’explique Seitchik, « certains costumes sont un indice plus important sur l’identité des personnages en fonction du personnage lui-même. Et puis d’autres ont des objets plus spécifiques. Et cela dépend vraiment de la conception, de la nécessité ou non d’y placer des objets et des accessoires. »

Dust Bunny, ci-dessous, en est un exemple. EW peut confirmer que les indices qui apparaissent quelque part sur Dust Bunny incluent une petite voiture, un costume de danse sur glace scintillant, une sucette, un désodorisant suspendu au rétroviseur d’une voiture et du pop-corn. Seitchik a même laissé entendre que les indices pourraient changer tout au long de la saison.

Dust Bunny dans la saison 12 de « The Masked Singer ».

Y a-t-il de nouvelles soirées à thème cette saison ?

Oui ! Les tout nouveaux thèmes incluent Miley Cyrus Night, Barbie Night, Libre de toute attache La Nuit des 60’s (qui comprendra une apparition vidéo de la star Kevin Bacon lui-même), la Nuit des sports, la Nuit des années 60 et un festival Who Are You inédit en son genre, avec de la musique de festivals mémorables. Les thèmes de Thanksgiving Night et Soundtrack of My Life des saisons passées seront également de retour. Comme toujours, soyez attentifs aux soirées thématiques, car les thèmes seront tissés à travers les sélections de chansons des artistes, les costumes, les invités célèbres spéciaux, la conception des décors et pourraient même fournir plus d’indices sur qui se cache sous le masque.

Quels sont les costumes de la saison 12 ?

Fox a officiellement dévoilé tous les costumes de la saison 12 et leurs groupes avant la première. Ils sont les suivants :

Groupe A : Buffle, Mouflon d’Amérique, Oiseau d’ornement, Navire et Pic

Groupe B : Guêpe, Goo, Dust Bunny, Chess Piece et Bluebell

Groupe C : Charlotte aux fraises, Sherlock Hound, Chevalier royal, Macaron, Roi des glaces

Découvrez les déguisements dans toute leur splendeur dans la sélection de costumes d’EW.

Quels sont les indices pour les candidats ?

Jusqu’à présent, Fox n’a révélé aucune récompense ni aucun indice concernant les nouveaux candidats, en dehors des costumes, bien sûr. Restez à l’écoute !