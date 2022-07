Nouveaux incendies de forêt en Grèce alors que l’Europe se prépare à plus de chaleur

ATHENES, Grèce – Battus par des vents violents, les pompiers grecs ont eu du mal à contenir de nouveaux incendies mercredi autour de la capitale d’Athènes tandis que d’autres pays du sud de l’Europe ont fait le bilan des dégâts causés lors de la dernière vague de chaleur sévère et se sont préparés au retour des températures torrides. Deux nouveaux incendies se sont déclarés à l’ouest d’Athènes à la suite d’un effort 24 heures sur 24 pour arrêter un incendie dans la périphérie de la ville qui avait balayé des zones habitées et forcé l’évacuation de centaines d’habitants. “Compte tenu des conditions créées par le changement climatique, nous avons de nouveaux incendies qui se propagent”, a déclaré le ministre grec de la Protection civile et du Changement climatique, Christos Stylianides. « Les conditions dans lesquelles nous opérons sont extrêmement défavorables. Les rafales de vent ont dépassé 110 kilomètres à l’heure (68 mph) dans certaines régions. Des incendies brûlaient dans le sud de l’Europe mercredi, mais les autorités françaises, espagnoles et portugaises ont toutes signalé une amélioration des conditions avec un répit de la chaleur intense. Le président français Emmanuel Macron s’est rendu dans la région la plus touchée du pays, la Gironde, dans le sud-ouest, pour rencontrer des pompiers qui luttent contre les flammes depuis une semaine. Les pompiers français ont créé d’énormes coupe-feu à travers les forêts menacées, utilisant de la machinerie lourde pour arracher les arbres et les racines, laissant de grandes bandes stériles pour arrêter les incendies.

Petteri Taalas, secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, a déclaré que des vagues de chaleur plus fréquentes et plus extrêmes étaient une conséquence inévitable du changement climatique. « À l’avenir, ce genre de vagues de chaleur deviendra normal. Nous verrons des extrêmes plus forts. Nous avons pompé tellement de dioxyde de carbone dans l’atmosphère que la tendance négative se poursuivra pendant des décennies », a déclaré Taalas. “J’espère que ce sera un signal d’alarme pour les gouvernements.” Les 27 pays de l’Union européenne ont mis en commun leurs ressources cet été pour faire face à l’ampleur des incendies. Le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic, était en Slovénie, où un avion largueur d’eau italien et un hélicoptère autrichien ont rejoint l’armée et les pompiers luttant pour contenir un incendie dans la région de Kras qui s’est rapidement propagé depuis l’Italie voisine. Du côté italien, des habitations ont été évacuées et une partie d’une grande autoroute a été fermée. La végétation sèche contribuait à alimenter les flammes alors que la pire sécheresse du nord de l’Italie depuis des décennies se prolonge. Un autre incendie s’est déclaré en Toscane, dans la province de Lucca, a indiqué la radio d’État italienne. En Espagne, une série d’incendies dans la région du nord-ouest de l’Espagne en Galice a brûlé 85 maisons et forcé l’évacuation de 1 400 personnes. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez s’est rendu dans la région mardi soir et a mis en garde contre “des jours difficiles à venir ici en Galice et dans le reste de l’Espagne”.