Nouveaux films sortis cette semaine dans les salles et OTT : Brahmastra, Ek Villain Returns et plus

Nouveaux films sortis ce vendredi : Alors que septembre a commencé, quelque part l'attente sera terminée le vendredi 9 septembre prochain, car le film Brahmastra d'Alia Bhat et Ranbir Kapoor sortira ce vendredi. La pré-réservation a déjà commencé et environ 1 lakh de billets ont été réservés à ce jour. Il est maintenant prévu pour la plus grande ouverture de 2022. Ce film comprend la chanson "Kesariya Tera", l'une des chansons les plus populaires de l'année, qui a inondé les plateformes de médias sociaux sous tous les angles. La future maman Alia Bhat a été vue en train de promouvoir le film, ce qui rend les gens plus curieux. Il y a aussi d'autres films qui sortiront le 9 septembre. Voyons maintenant quels autres films sont sur la liste.