Nouveaux films et séries Web à venir cette semaine : Karthi avec Sardar, Four More Shots Please 3 et plus

La semaine dernière, Ayushmann Khurrana avec le docteur G, le nom de code Tiranga de Parineeti Chopra et de nombreux autres films sont sortis en salles. Sur OTT, Mismatched saison 2 a laissé une marque, et Doctor G a reçu une réponse décente au box-office. Pendant la semaine de Diwali, de nombreux biggies devraient sortir, mais cette semaine, aucun film de Bollywood ne sortira. Cependant, il existe des films du Sud et des séries Web intéressantes qui sont toutes prêtes à être diffusées sur les grands écrans. Consultez la liste des nouveaux films et séries Web à venir cette semaine

Films

Ginna (Sortie en salle)

Le film Telugu Ginna avec Vishnu Manchu, Sunny Leone et Paayal Rajput devrait sortir le 21 octobre 2022. Le film sortira également sur grand écran en hindi et en malayalam. Voyons quelle réponse le film obtiendra au box-office.

Sardar (Sortie en salle)

Karthi connaît actuellement le super succès de Ponniyin Selvan: Part 1. Maintenant, il est prêt pour sa prochaine sortie intitulée Sardar. Le film sortira le 21 octobre et la bande-annonce du film a impressionné tout le monde.

Ori Devuda (Sortie en salle)

La vedette de Vishwak Sen et Mithila Palkar, Ori Devuda, devrait sortir le 21 octobre. Il s’agit du remake en télougou du film tamoul Oh My Kadavule.

Websérie

Quatre coups de plus s’il vous plaît 3

Après le super succès des saisons 1 et 2, la saison 3 de Four More Shots Please est prête à être diffusée sur Amazon Prime Video le 21 octobre 2022. La série met en vedette Sayani Gupta, Bani J, Kirti Kulhari et Maanvi Gagroo en tête. les rôles.

Tripler 3

Les fans de la websérie Tripling sont super excités pour la saison 3 du show. Il met en vedette Sumeet Vyas, Maanvi Gagroo et Amol Parashar dans les rôles principaux, et il sera présenté en première sur Zee5 le 21 octobre 2022. Il s’agit donc de deux sorties pour Maanvi cette semaine.