La plus grande sortie de la semaine dernière était Brahmastra, vedette de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, qui a laissé une forte empreinte au box-office et a donné de l’espoir à Bollywood. Bien que l’on s’attende à ce que Brahmastra continue de régner au box-office cette semaine également, il y a quelques nouveaux films qui devraient tous sortir dans les salles ainsi que sur les plateformes OTT, même quelques nouvelles séries Web devraient être diffusées sur plateformes de streaming. Consultez la liste des nouveaux films et séries Web qui devraient tous sortir cette semaine

Films

Jogi (version OTT)

Jogi d’Ali Abbas Zafar avec Diljit Dosanjh devrait sortir sur Netflix le 16 septembre 2022. Le film se déroule dans le contexte des émeutes anti-sikhs de 1984. Il met également en vedette Kumud Mishra, Mohd. Zeeshan Ayyub, Hiten Tejwani et Amyra Dastur.

Jahaan Chaar Yaar (Sortie en salle)

La sortie en salle de cette semaine est Jahaan Chaar Yaar. Le film met en vedette Swara Bhasker, Shikha Talsania, Meher Vij et Pooja Chopra dans les rôles principaux, et sa sortie est prévue pour le 16 septembre 2022. Le film tourne autour de quatre amis et de leur voyage à Goa.

Siya (Sortie en salles)

Manish Mundra, qui a produit des films comme Ankhon Dekhi, Masaan, Newton, Love Hostel et d’autres, est maintenant prêt à faire ses débuts en tant que réalisateur avec un film intitulé Siya. Le film, qui met en vedette Vineet Kumar Singh et Pooja Pandey, devrait sortir sur grand écran le 16 septembre 2022.

Saakini Daakini (Sortie en salle)

Le film Telugu Saakini Daakini avec Nivetha Thomas et Regina Cassandra devrait sortir le 16 septembre 2022. Il s’agit d’un remake du film coréen Midnight Runners, et la bande-annonce du film a attiré l’attention de tous.

Websérie

Shiksha Mandal (joueur MX)

Gauahar Khan, Gulshan Devaiah et Pavan Raj Malhotra seront vus ensemble dans la série Web intitulée Shiksha Mandal. Il commencera à être diffusé sur MX Player le 15 septembre 2022, et avec un casting aussi talentueux, le public en attend sûrement beaucoup.

Dahan (Disney+ Hotstar)

Tisca Chopra dirige le casting de la prochaine série Web de Disney + Hotstar intitulée Dahan. La bande-annonce de la série est assez intéressante, et elle met également en vedette Saurabh Shukla dans un rôle central. Il commencera à diffuser sur la plateforme OTT le 16 septembre 2022.

Destin : La Saga Winx Saison 2 (Netflix)

La première saison de Fate: The Winx Saga a commencé à être diffusée sur Netflix en janvier 2021. Désormais, la saison 2 de la série devrait être diffusée sur la plate-forme OTT le 16 septembre 2022.