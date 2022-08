Nouveaux films et séries Web à venir cette semaine : Cuttputlli d’Akshay Kumar, Fabulous Lives of Bollywood Wives 2 et plus

Une nouvelle semaine est là, et un nouveau mois va bientôt commencer. En août 2022, nous avons de nombreux films et séries Web intéressants comme Karthikeya 2, Sita Ramam, Darlings, Masaba Masaba 2, Delhi Crime 2, Maharani 2, et plus encore. Maintenant, en septembre également, en particulier cette semaine, de nombreux films intéressants devraient sortir en salles et en OTT, et de nombreuses séries Web seront diffusées en continu. Alors, avec beaucoup de bruit, parlons des nouveaux films et séries Web à venir que nous pourrons regarder cette semaine

Films

Cuttputli (Disney+ Hotstar)

La vedette d’Akshay Kumar et Rakul Preet Singh, Cuttputlli, est prête à être diffusée sur Disney + Hotstar le 2 septembre 2022. Le film est un remake du film tamoul Ratsasan, et la bande-annonce a attiré l’attention de tous. Cuttputlli a fait la une des journaux de divertissement depuis le jour de sa sortie.

Cobra (Sortie en salle)

La vedette de Chiyaan Vikram, Cobra, devrait sortir en salles le 31 août 2022. La bande-annonce du film était assez intéressante et les cinéphiles sont ravis de le regarder en salles.

Ranga Ranga Vaibhavanga (Sortie en salle)

Panja Vaishnav Tej, qui a impressionné tout le monde avec ses performances à Uppena et Konda Polam, sera ensuite vu à Ranga Ranga Vaibhavanga. Le film Telugu, qui met également en vedette Ketika Sharma, devrait sortir le 2 septembre 2022.

Websérie

Fabuleuses vies des épouses de Bollywood 2 (Netflix)

La saison 1 de Fabulous Lives of Bollywood Wives est sortie en 2020, et bien qu’elle ait été beaucoup trollée, le public l’a regardée et certains l’ont même adorée. Maintenant, Neelam Kothari, Maheep Kapoor, Bhavna Pandey et Seema Khan sont de retour avec la saison 2 de la série qui commencera à être diffusée sur Netflix le 2 septembre 2022.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir (Amazon Prime Video)

Eh bien, lorsque Hrithik Roshan décidera de promouvoir Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, nous sommes sûrs que la websérie aura quelque chose de spécial. Il commencera à être diffusé le 2 septembre 2022 sur Amazon Prime Video, et tout le monde l’attend avec impatience.