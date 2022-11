Nouveaux films à voir ce week-end : Kantara to Bhediya ; vérifier toutes les sorties en salles et OTT [Watch Video]

Nouveaux films à voir ce week-end : Cinq de ces succès au box-office devraient maintenant laisser leur empreinte sur OTT jusqu’à la fin novembre. Ici, le premier avec lequel vous pouvez commencer est le film dramatique d’action en langue kannada Kantara, qui est écrit et réalisé par Rishabh Shetty. Le film sortira sur Amazon Prime Video le 24 novembre. Vient ensuite le thriller psychologique “Chup: Revenge of the Artist”, qui est sorti en salles le 23 septembre et est maintenant prêt à sortir sur ZEE5 le 25 novembre. , la nouvelle version de Varun Dhavan et Kriti Sanon, “Bhediya”, sera bientôt disponible sur OTT pour le public. Si vous cherchez un film romantique, “Prince” de Shivakarthikeyan sera disponible sur Disney + Hotstar à partir du 25 novembre.