Nouveaux films à venir cette semaine en septembre 2022: Brahmastra, Obi Wan Kenobi a Jedi’s Return et plus à sortir en salles, OTT

Cette semaine, une mini-bonanza de films passionnants, nouveaux et anciens, fera son chemin dans les salles et sur plusieurs Plateformes OTT. OTT des géants comme Netflix, Star Disney et ZEE5 nous apportent de nouveaux films ainsi que Versions OTT des films de cinéma qui sont arrivés sur grand écran plus tôt cette année, tandis que les cinémas eux-mêmes assisteront à la sortie sans doute du plus grand Film bollywoodien de 2022, Brahmastra. Ainsi, de Brahmastra première partie Shiva et Obi Wan Kenobi le retour d’un Jedi à Le retour du méchant Ek, Thor amour et tonnerre et plus voici les dernières mises à jour sur le nouveaux films à venir cette semaine dans Septembre 2022.

Brahmastra

Nous ne pensons pas avoir besoin d’élaborer davantage sur ce qu’est le réalisateur d’Ayan Mukerji et la production de Karan Johar, Brahmastra, avec Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Mouni Roy, Nagarjuna et Amitabh Bachchan. Il sort en salles le 9 septembre.

Obi Wan Kenobi le retour d’un Jedi

Le documentaire met en lumière l’impact de Star Wars sur la culture pop à travers les générations ainsi que sur les acteurs, raconté à travers les yeux de Obi Wan Kenobi. Il libère sur Star Disney Plus le 8 septembre.

Le retour du méchant Ek

Après avoir joué modérément bien dans les salles malgré de mauvaises critiques, Ek Villain Returns, avec John Abraham, Disha Patani, Arjun Kapoor et Tara Sutaria, arrive le 9 septembre sur Netflix

Thor amour et tonnerre

merveilleLe dernier succès mondial de Thor Love and Thunder, avec Chris Hemsworth, Natalie Portman et Christian Bale, tombe sur Hot star le 9 septembre.

Pinnochio

Disneyla dernière adaptation en direct de son film d’animation bien-aimé, Pinnochioarrive sur Hotstar le 8 septembre.

Paappan

L’un des plus acclamés Films en malayalam de l’année, Paappanarrive le 7 septembre sur ZEE5 après une sortie en salles réussie.