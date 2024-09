Nouveaux émojis annoncés en 2024 : un premier aperçu

NEW YORK –

Enfin, un emoji pour nous représenter tous arrive bientôt : un visage épuisé avec des poches sous les yeux.

C’est l’un des huit nouveaux emoji qui apparaîtront sur les smartphones et les ordinateurs l’année prochaine, qui incluent également un légume-racine, une harpe, un arbre sans feuilles, une pelle, une éclaboussure violette et un drapeau pour l’île isolée de la Manche appelée Sark.

Emojipedia, un site de référence populaire sur les emojis, a publié des exemples d’images il y a quelques mois. Récemment, le Consortium Unicode, l’organisme à but non lucratif qui supervise les normes mondiales et les nouvelles versions des emojis, a approuvé la nouvelle gamme d’emojis.

Les utilisateurs de smartphones pourront commencer à utiliser les nouveaux émojis sur « divers appareils numériques au cours des prochains mois et tout au long de 2025 », Emojipedia a dit.

Le visage emoji épuisé avait le honneurs de gagner L’émoji le plus attendu des World Emoji Awards a récolté plus de 60 % des votes. L’éclaboussure et la pelle sont arrivées respectivement en deuxième et troisième position.

Même si cela peut paraître ridicule, l’arbre sans feuilles est censé sensibiliser à la sécheresse et au changement climatique, selon Brian Baihaki, qui l’a soumis au Consortium Unicode.

« La sécheresse fait partie intégrante du cycle climatique. Depuis des millions d’années, les arbres se sont adaptés à ces conditions difficiles », a déclaré Baihaki. a écrit« Mais le climat change, les sécheresses deviennent plus fréquentes, plus graves et se propagent même à d’autres endroits en peu de temps. »

Différents services d’exploitation, tels qu’Apple iOS et Android d’Alphabet, et des entreprises apportent leur propre touche aux designs des emojis.

Les interprétations peut conduire à la controverse, comme la mousse mal placée au-dessus d’un verre de bière à moitié plein ou le mélange d’ingrédients (avec du fromage au fond) sur son émoji hamburger. Les deux ont été corrigés.

Huit nouveaux emojis qui apparaîtront sur les smartphones et les ordinateurs l’année prochaine sont présentés. (Emojipedia via CNN Newsource)