Nouveaux détails sur les reprises de « Captain America 4 »

Les reprises de « Captain America : Brave New World » des studios Marvel devraient durer 22 jours, selon un nouvel article de THR.

Les tournages supplémentaires du quatrième film « Cap » ont repris cette semaine à Atlanta avec Giancarlo Esposito confirmé comme rejoignant le casting dans le cadre de ce nouveau tournage.

Esposito fait allusion depuis quelques semaines à son implication dans un projet des studios Marvel, et il est maintenant confirmé qu’il est officiellement sur la liste d’appel dans un rôle méchant non divulgué.

En fait, des photos de tournage ont émergé du double de l’acteur sur le plateau, vêtu d’équipements suggérant un personnage ayant une expérience militaire – un t-shirt noir à manches longues, un pantalon vert olive, toutes sortes d’armes de combat, notamment des couteaux, des pistolets et une mini-hache. .

Parmi les éléments ajoutés dans les reprises, il y aura de nouvelles séquences d’action avec jusqu’à trois rumeurs. Julius Onah reste à bord en tant que directeur.

Bien qu’il ait été possible de terminer le tournage principal juste avant les grèves, la post-production a été entravée et retardée tandis que des rapports en ligne suggéraient que le film avait été mal testé et avait besoin d’une petite refonte.

Après avoir poussé le film pendant plus de six mois, Marvel a pu déterminer ce dont ils avaient besoin à partir des reprises et a embauché Matthew Orton (« Moon Knight ») pour travailler sur le scénario.

Le commerce indique que malgré les informations faisant état de plusieurs reprises, il s’agit de la seule photographie supplémentaire réalisée pour le film jusqu’à présent. De plus, ils sont loin d’être aussi chers ou aussi étendus que ceux qu’ont endurés « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » ou « The Marvels ».

De plus, on s’attend à ce que le film coûte beaucoup moins cher que les autres films Marvel récents. Anthony Mackie, Harrison Ford, Liv Tyler, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez et Rosa Salazar joueront dans le film qui sortira en février de l’année prochaine.

