Nouveaux détails sur les héros, le prix et le silence radio de « Marathon »

Eh bien, j’ai dit hier qu’il était temps pour Bungie de commencer enfin à parler de Marathon de manière significative, maintenant que nous sommes à presque un an et demi de sa bande-annonce initiale et à plus de trois mois du début de sa fenêtre de sortie en 2025.

Il s’avère qu’il y en a certains chez Bungie qui sont vraiment faire Je veux parler, et ainsi, expliquer l’état du jeu et certains faits qui l’entourent, actuellement. Avec une sortie lointaine, certaines choses peuvent évidemment changer, mais c’est ce qu’une source au courant des détails de Marathon m’a raconté, en détail.

Le prix de 40 $ annoncé récemment est bien réel. Il y avait des inquiétudes initiales concernant la monétisation qui ont atteint leur paroxysme lorsque le jeu gratuit The Finals est sorti et a rencontré des difficultés dans ce domaine. Helldivers 2, qui coûtait 40 $ et qui a été un succès pour Sony, a permis de garantir l’idée du prix premium. L’échec récent de Concord à 40 $ n’a rien changé à cela, et il est tout simplement trop avancé pour revenir à une restructuration F2P de toute façon, donc il sera lancé comme ça, sauf si quelque chose de sismique se produit. Marathon aura une boutique de cosmétiques standard/un pass de combat en plus du prix de départ.

Bungie ne fera pas de révélations importantes concernant Marathon avant le printemps 2025. Il y aura peut-être une vidéo plus courte de Joe Ziegler cette année pour se présenter et clarifier quelques points sur le jeu qui ont circulé via des fuites et des rumeurs (par exemple, le jeu de tir de héros). En interne, de nombreux membres de l’équipe sont très, très impatients d’en parler aux joueurs.

Le point de comparaison le plus proche pour le système de classe/héros de Marathon est Apex Legends, mais avec plus de personnalisation. Il y a des héros avec des personnalités individuelles avec quelques capacités uniques chacun, c’est-à-dire le double saut, la réanimation rapide, l’invisibilité. Cependant, en tant que tireur d’extraction, l’équipement et les armes que vous trouvez pendant les courses sont la partie la plus importante, et peuvent être beaucoup personnalisés. Il y a des buffs de gameplay que vous gagnez grâce à l’XP qui s’appliquent à tous les personnages dans différents arbres de compétences modifiables. Il existe également des implants universels que vous insérez dans votre personnage pour une personnalisation plus poussée (certains peuvent être spécifiques au personnage à un moment donné).

Le passage de Barrett (aujourd’hui licencié) à Ziegler il y a plus d’un an a mis le concept de « héros » au premier plan, et certains numéros précédents manifestaient la vision de Barrett d’un jeu avec des échos des mystères de la Cité des Rêves ou des races de type Première Mondiale. Il y aura toujours des énigmes et des secrets, mais pas à l’échelle prévue à l’origine. Certains aspects de cela ne se réalisaient tout simplement pas dans la pratique.

Malgré le départ de Barrett, la direction artistique et l’esthétique vues dans la première bande-annonce sont toujours intactes et elles s’y sont en fait encore plus appuyées compte tenu de l’accueil positif.

Marathon est dans une situation difficile avec la fenêtre de sortie annoncée de 2025. Sony a vraiment besoin/vouloir qu’ils atteignent cette date et si ce n’est pas le cas = tant pis. Bungie ne déborde pas vraiment de bonne volonté de la part de Sony à ce stade, compte tenu de tout ce qui s’est passé. Cela dit, il sera également difficile pour Bungie de sortir Marathon en 2025 avec suffisamment de contenu et un niveau de qualité suffisamment élevé. Encore une fois, il semble que nous n’aurons même pas droit à une présentation vraiment majeure du jeu avant le printemps prochain.

L’optimisme n’est pas vraiment répandu chez Bungie dans la situation actuelle, et parmi les 300 personnes de l’équipe Marathon (la majorité de Bungie travaille toujours sur Destiny 2). Il y a encore de l’énergie, mais il est impossible d’éviter la réalité de la situation chez Bungie et nombreux sont ceux qui quittent volontairement l’entreprise dans son état actuel. Ceux qui travaillent sur Marathon veulent vraiment pouvoir en parler pour mettre un frein à certains récits sur le « mort » de Bungie et le fait d’être « le prochain Concord » et tout ça, car ils pensent que le jeu qu’ils font est en fait très cool (même s’il n’est pas parfait, bien sûr).

Est-ce que tout cela vous fait du bien ? Ou au contraire vous fait du mal ? Raison de plus pour que Bungie commence à en parler officiellement et à montrer des choses. Mais cela ne devrait pas se produire avant un certain temps, semble-t-il, et d’ici là, eh bien, des fuites comme celles-ci combleront ces lacunes.

