Nouveaux détails sur les derniers jours du leader sikh de la Colombie-Britannique

Un ami proche de longue date de Hardeep Singh Nijjar a déclaré que le militant sikh avait trouvé un dispositif de localisation sous sa voiture avant d’être tué devant le Guru Nanak Sikh Gurdwara en juin.

« Quelques semaines avant sa mort, il était venu chez lui pour dire qu’il y avait un dispositif de localisation sur le passage de roue inférieur de son véhicule », a déclaré Moninder Singh, porte-parole du Gurdwaras BC Council.

« Quand il était dans un atelier de mécanique, on l’a soulevé et ils l’ont trouvé. »

Nijjar a été tué dans le parking du gurdwara dans son camion après une prière du soir le 18 juin. Il avait déjà dit à ses amis et à sa famille qu’il s’inquiétait pour sa vie.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Singh qualifie la mort de Nijjar de « pas choquante », mais qui reste difficile à gérer.

« Le premier appel m’a été fait par la personne qui a ouvert la porte et l’a vu à l’intérieur et m’a appelé et m’a dit d’arriver ici tout de suite, qu’il avait été abattu », se souvient Singh.

Nijjar était un partisan et un activiste du Khalistan, un mouvement séparatiste sikh qui réclame une patrie indépendante séparée de l’Inde.

L’équipe intégrée d’enquête sur les homicides a repris l’affaire, mais a partagé peu de détails sur les suspects.

Mardi, Singh a révélé les détails d’une vidéo de sécurité capturée depuis le gurdwara montrant la voiture des suspects, détails qui n’ont pas encore été partagés publiquement par la police.

« Il l’a suivi à travers le parking, l’a coupé par la sortie arrière d’où il allait sortir, a ralenti et l’a conduit presque jusqu’à l’arrêt où les tireurs sont apparus pour lui tirer dessus. C’était très bien coordonné », a déclaré Singh.

L’équipe intégrée d’enquête sur les homicides a déclaré à CTV News qu’elle était au courant des détails partagés, mais qu’elle ne ferait aucun commentaire supplémentaire.

Cette mort ciblée a suscité l’indignation au sein de la communauté sikh, qui a été témoin de manifestations contre le gouvernement indien.

La semaine dernière, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé à la Chambre des communes qu’il avait vu des allégations crédibles selon lesquelles le gouvernement indien était impliqué dans la mort de Nijjar.

Mardi, le chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh, a déclaré qu’il avait également été informé des allégations.

« Il existe des renseignements clairs dont dispose le Canada, qui exposent le cas suivant selon lequel un citoyen canadien a été tué sur le sol canadien et qu’un gouvernement étranger était impliqué, ces renseignements sont quelque chose que je pense très crédible », a déclaré Singh aux journalistes.

L’Inde a nié toutes les allégations.