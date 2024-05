D’après les déclarations de témoins, Wactor avait terminé son travail dans un bar local et s’était dirigé vers son véhicule vers 3 heures du matin samedi. Lorsqu’il est arrivé à sa voiture, il a été confronté à trois personnes qui faisaient soulever le véhicule avec un cric et qui tentaient de voler le pot catalytique, le LAPD a déclaré dans un communiqué de presse .

Sa famille a déclaré à NBC News et « Bonjour Amérique » l’homme de 37 ans avait quitté son travail dans un bar sur le toit avec un collègue et il s’était placé devant ce collègue lorsque la fusillade s’est produite.

Wactor a interprété Brando Corbin dans le feuilleton ABC de 2020 à 2022. Il est également apparu dans une variété de films et de séries télévisées, notamment « Station 19 », « NCIS », « Westworld » et le jeu vidéo « Call of Duty : Vanguard ». »