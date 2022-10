Nouveaux détails du programme ‘Crypto king’ après que les investisseurs ont sorti des millions

Un «roi de la cryptographie» autoproclamé de l’Ontario menait une vie somptueuse – conduisant une Lamborghini vert citron et naviguant sur un yacht à plusieurs niveaux – avant qu’un investisseur ne prétende que le jeune homme de 23 ans l’avait escroqué à des millions.

Les documents juridiques obtenus par CTV News Toronto détaillent les mois qui ont précédé le moment où 150 investisseurs ont demandé la mise en faillite d’Aiden Pleterski, révèlent que des accusations de violence domestique avaient déjà été déposées contre lui, puis abandonnées, et posent finalement la question : où est passé tout l’argent ?

QU’EST-CE QUI EST ALLÉGUÉ ?

L’action en justice contre Pleterski a commencé avec un seul plaignant – Sacha Amar Dario Singh, un agent immobilier agréé à Toronto.

Depuis lors, l’argent dû aux investisseurs aurait atteint au moins 35 millions de dollars.

“Les chiffres en réalité pourraient être un peu plus élevés”, a déclaré Norman Groot, un avocat spécialisé dans le recouvrement des fraudes représentant 150 investisseurs qui ont remis de l’argent à Pletersk, à CTV News Toronto.

D’avril 2021 à janvier 2022, Singh a investi 4,6 millions de dollars dans la société de Pleterski, AP Private Equity Limited, conformément à une injonction Mareva, que le juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, Phillip Sutherland, a accordée en juillet.

L’injonction Mareva était une « mesure extraordinaire » qui, en fait, a gelé les avoirs de Pleterski et l’a mis en faillite.

À plusieurs reprises, CTV News Toronto a contacté l’avocat de Pleterski, mais aucune réponse n’a été reçue.

“Mon client, qui a investi dans Aiden et a été rassuré que les investissements aient atteint environ 33 millions de dollars, s’est vu promettre que cet argent était disponible pour lui et lui a promis qu’il pourrait retirer l’argent ou obtenir des paiements et que ces locaux n’étaient pas entièrement remplis. », a déclaré Tanya Walker, qui représente Singh et sa société, à CTV News Toronto.

“De petits paiements ont été faits à mon client, très petits par rapport à ce qu’il a investi.”

Un contrat écrit, rédigé par Pleterski, promettait à Singh une répartition de 70 à 30 % sur les gains en capital ainsi qu’un objectif de croissance bihebdomadaire de 10 à 20 % sur ses investissements.

À ce moment-là, Pleterski avait acquis une réputation pour sa «capacité commerciale supérieure», selon l’injonction.

Aiden Pleterski est vu sur une photo précédemment publiée sur les réseaux sociaux. Les documents judiciaires indiquent que Pleterski s’est engagé à rembourser l’intégralité de l’investissement initial si des investissements étaient perdus. Les conditions précisaient également que les investisseurs pouvaient retirer n’importe quel montant de leurs gains en capital et Pleterski le fournirait dans les trois jours ouvrables.

En février – près d’un an après que Singh a été présenté à Pleterski – il a commencé à demander des versements de 1 million de dollars, 300 000 dollars et 3,5 millions de dollars sur une période d’un mois afin de respecter ses obligations financières.

Mais Pleterski lui a dit qu’il avait des problèmes pour retirer des fonds, selon des documents judiciaires.

Deux mois plus tard, l’un des associés de Pleterski a montré à Singh des captures d’écran et une vidéo d’un relevé de compte chez FXChoice, une société commerciale basée au Belize, avec des fonds d’une valeur de plus de 311 millions de dollars au nom de la société AP Equity ainsi que plus de 1,4 million de dollars dans le compte personnel de Pleterski. , selon l’injonction.

« Mon client a contacté l’une des institutions. Il craignait que ce ne soit pas vrai, que cela puisse être une capture d’écran fabriquée », a déclaré Walker.

Lorsque Singh a parlé à FXChoice en mai, ils ont déclaré que Pleterski et sa société n’avaient pas de comptes contenant ces fonds, indiquent les documents juridiques.

FXChoice n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CTV News Toronto.

QUE SAVONS-NOUS D’AIDEN PLETERSKI ?

Au printemps 2021, le compte Instagram de Pleterski a commencé à dépeindre un style de vie somptueux.

Il a publié des histoires de voyages fréquents à Miami, naviguant sur un yacht à plusieurs niveaux et tirant jusqu’à un jet dans une Lamborghini vert citron.

C’est à cette époque, le 9 juin 2021, que des accusations de violence domestique ont été déposées contre Pleterski en Floride.

Aiden Pleterski est vu sur une photo partagée. Il est vu sur une photo d’identité prise en Floride (à gauche) et sur une image publiée sur les réseaux sociaux (à droite). Mya Trentadue a allégué que Pleterski, son petit ami depuis environ un an, avait commencé une altercation verbale avec elle lorsqu’elle avait découvert du contenu sur son Instagram, selon un affidavit déposé à Winter Haven, en Floride.

L’adjoint Zachary Eason a noté qu’il y avait plusieurs égratignures rouges sur la clavicule et le biceps gauche de Trentadue lorsqu’il est arrivé dans une résidence à Davenport, en Floride, au sud d’Orlando.

«Le suspect a intentionnellement attrapé le devant de la chemise de la victime à deux mains et a commencé à lui crier dessus. Cette violence intentionnelle était contre la volonté de la victime », a écrit Eason dans l’affidavit.

Le document poursuit en disant que Pleterski a retenu sa petite amie en l’attrapant et en la repoussant de la porte d’entrée lorsqu’elle a essayé de partir. Pendant 30 minutes, il est resté près de la porte refusant de bouger, selon le dossier.

“La victime a déclaré qu’elle ne se sentait pas libre de partir pendant cette période”, indique l’affidavit.

L’accusation a indiqué plus tard le 22 juin qu’elle ne poursuivrait pas les accusations.

CTV News Toronto a contacté Trentadue à plusieurs reprises mais n’a pas reçu de réponse.

ET MAINTENANT?

L’avocat de récupération de fraude représentant les 150 investisseurs qui ont remis de l’argent à Pleterski a déclaré à CTV News Toronto que tous ceux à qui il avait parlé pensaient que le jeune homme de 23 ans effectuait en fait des opérations de change ou de crypto-monnaie.

“Alors qu’en réalité, il semble que très peu ou rien de tout cela ne se soit réellement produit”, a déclaré Groot.

Aiden Pleterski est vu sur une photo non datée publiée sur FilmFreeway.Groot est le fer de lance d’un effort pour retracer un collectif de 20 millions de dollars prétendument dû à ses clients. Jusqu’à présent, les syndics de faillite n’ont pu récupérer qu’environ 2 millions de dollars des actifs de Pleterski.

“Au départ, lorsque tout cela a commencé … il y avait une petite quantité d’échanges, mais la majeure partie de l’argent reçu n’a jamais été échangée. C’est notre compréhension. Nous n’avons vu aucun record commercial », a-t-il déclaré. “Ce sont des investissements effectués sur une forme aveugle de foi.”

Trois mois après que Singh ait tenté de retirer des fonds de ses investissements, il n’avait toujours pas l’argent demandé. Il a prévu de rencontrer Pleterski pour le déjeuner du 18 juin. Pleterski a déclaré qu’il enverrait à Singh 50 000 $ en acte de bonne foi pour prouver qu’il avait l’intention de rembourser les fonds.

Mais, Singh dit que Pleterski a annulé le déjeuner et n’a transféré que 10 000 $.

Quelques jours après qu’ils aient prévu de se rencontrer, Singh dit avoir entendu dire que Pleterski vendait ses voitures de luxe et retirait un coffre-fort bancaire d’un entrepôt de location.

“Singh déclare qu’Aiden prend des mesures pour dissiper, vendre ou cacher ses actifs afin d’empêcher tout créancier d’acquérir lesdits actifs. Cela inclut les véhicules coûteux tels que [as] Lamborghinis, Audis, Ferrari, Land Rover ainsi que des liquidités dans des comptes bancaires et de crypto-monnaie dans d’autres pays, comme le Belize », lisent les documents judiciaires.

Depuis juin, Singh affirme qu’il n’a pas pu joindre Pleterski.

Le syndic de faillite de Pleterski a déclaré à CTV News Toronto qu’il ne pouvait pas divulguer où se trouve actuellement le jeune homme de 23 ans en raison de la nature continue du dossier et de sa responsabilité de maintenir la confidentialité du client.

“Les appels continuent d’arriver et les informations que nous recevons sont que la portée de ce stratagème de Ponzi particulier est un peu plus grande que nous ne le savons actuellement”, a déclaré Groot.

“Compte tenu du montant que le syndic a récupéré aujourd’hui, qui, pour autant que je sache, est de quelques millions de dollars, cela soulève des questions – où est passé tout l’argent?”