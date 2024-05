Chargement de la vidéo… Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément Vidéo. COUVERTURE PRÉCÉDENTE : Johnny Wactor tué à cause d’un convertisseur catalytique L’acteur de « General Hospital », Johnny Wactor, a été tué par balle après avoir affronté un groupe de voleurs présumés de pots catalytiques.

La police de Los Angeles a révélé mardi de nouveaux détails alors que l’enquête se poursuit sur le meurtre de l’acteur de « General Hospital » Johnny Wactor, qui a été abattu alors qu’il interrompait un vol de pot catalytique dans le centre-ville de Los Angeles ce week-end.

D’après les déclarations de témoins, Wactor retournait à sa voiture le 25 mai vers 3 h 25 du matin après avoir terminé son quart de travail dans un bar local du pâté de maisons 1 200 de Hope Street. Une fois arrivé à sa voiture, il a vu trois suspects qui avaient soulevé son véhicule avec un cric et étaient en train de voler le pot catalytique.

« Sans provocation, la victime [Wactor] a été abattu par l’un des individus », a indiqué la police.

COUVERTURE ANTÉRIEURE :

Les trois suspects portaient tous des vêtements sombres et conduisaient une berline de couleur foncée, a indiqué la police. Ils ont été vus pour la dernière fois en route vers le nord sur Hope Street.

Wactor, 37 ans, a été transporté à l’hôpital où il est décédé des suites de ses blessures.

Wactor était apparu dans « Westworld », « The OA », « NCIS », « Station 19 », « Criminal Minds » et « Hollywood Girl », selon TMZ. Il est plus connu pour avoir joué Brando Corbin dans « General Hospital » de 2020 à 2022.

« C’était une personne qu’on ne voit pas tous les jours », a déclaré Grant Wactor, le frère de Johnny. « Il a touché beaucoup de cœurs, de l’Atlantique au Pacifique. »

La star de « General Hospital », Donnell Turner, a déclaré que lorsqu’il a reçu la terrible nouvelle sur son téléphone, il a dû littéralement s’asseoir.

Chargement de la vidéo… Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément Vidéo. COUVERTURE CONNEXE : Les acteurs de « General Hospital » se souviennent de Johnny Wactor Le casting de « General Hospital » se souvient de Johnny Wactor.

« J’ai dû m’asseoir et réfléchir. J’avais vu Johnny il n’y a pas longtemps… il y a un an, mais il me semble que c’était hier. Nous avons rencontré les fans de ‘General Hospital’. Il n’y avait que Johnny et moi. Nous avons passé un très bon moment. ensemble. Nous sommes des âmes sœurs. Johnny est sympathique, en fait, il est adorable », se souvient Turner.

Bradford Anderson, co-vedette de « General Hospital », a partagé des mots d’éloges élogieux similaires.

« Johnny était tellement plein de vie. Tellement plein d’amour. Il avait soif de vivre. Il se dépassait. Il aimait la vie. Il aimait les gens. Il adorait travailler dans les bars. «

« Je ne sais pas quelle serait la réponse pour aider une ville comme celle-là à la contrôler », a déclaré sa mère, Scarlett. « Mais ce qu’ils font ne marche pas. Je ne pense pas qu’il soit le seul à être mort. » [because of this] ».

La marraine de Wactor a créé un GoFundMe pour aider sa famille avec les frais et dépenses funéraires.

Toute personne ayant des informations concernant cette affaire est priée d’appeler les détectives Gonzales ou Martinez, service de police de Los Angeles, bureau central des homicides, au 213-996-4142.

Laura Diaz et Matthew Seedorff de FOX 11 ont contribué à ce rapport.