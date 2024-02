Nouveaux détails dans l’affaire de corruption Menendez : une bague en diamant et des tests Covid

Les procureurs ont noté que M. Menendez avait contacté les maires du New Jersey pendant la pandémie, fin 2020 et début 2021, pour leur demander d’autoriser l’utilisation d’un laboratoire spécifique – qui payait à l’époque Mme Menendez – pour effectuer des tests Covid-19.

Pris ensemble, ont déclaré les procureurs, ces détails constituent « des preuves substantielles que Menendez était effectivement au courant de l’existence du groupe corrompu ». quiproquo.»

La bague de fiançailles, selon les procureurs, a été donnée à Nadine Menendez dans le cadre d’un pot-de-vin de 150 000 $ d’un homme qui avait demandé l’aide de M. Menendez pour éviter des sanctions pénales après avoir été accusé de fraude à l’assurance dans le New Jersey.

Une partie de l’argent a été consacrée à l’achat d’un nouveau cabriolet Mercedes-Benz pour Mme Menendez, ont indiqué les procureurs.

La nouvelle voiture a remplacé un véhicule que les dossiers de police montrent que Mme Menendez conduisait en décembre 2018 lorsqu’elle a heurté et tué un piéton, Richard Koop, à Bogota, dans le New Jersey. Mme Menendez n’a pas été testée pour la drogue ou l’alcool et n’a pas été accusée d’actes répréhensibles. Le bureau du procureur général du New Jersey a déclaré qu’il réexaminait l’enquête sur l’accident, mais a refusé de répondre aux questions sur l’état de l’enquête.

Selon les procureurs, environ 35 000 dollars des 150 000 dollars de pots-de-vin étaient destinés à couvrir l’achat d’une bague en diamant.