Nouveaux crédits d’impôt en Ontario : vérifiez si vous êtes admissible

Le gouvernement de l’Ontario prévoit d’aller de l’avant avec plusieurs crédits d’impôt pour les résidents lors du dépôt officiel de son budget 2022-2023 mardi.

Les crédits d’impôt comprennent un crédit prolongé pour les personnes à revenu faible ou moyen, un crédit pour les personnes âgées pour rendre leur maison plus sûre et une subvention pour les frais de garde d’enfants pour les parents avec enfants.

Pour que les crédits d’impôt soient garantis, les députés doivent encore voter le budget avant son adoption.

Le premier crédit d’impôt, le crédit d’impôt pour les personnes et les familles à faible revenu, également connu sous le nom de LIFT, existait depuis 2018, mais le programme n’était disponible que pour les personnes gagnant jusqu’à 38 500 $ par année.

Le budget proposé a promis d’étendre le programme afin que les habitants de la province gagnant plus de 50 000 $ par an ou les ménages gagnant 82 500 $ par an puissent avoir accès au crédit.

L’expansion signifierait que plus de 1,7 million d’Ontariens pourraient être admissibles à un crédit d’impôt moyen de 300 $. Au maximum, les personnes à faible revenu peuvent recevoir jusqu’à 875 $ d’allégement fiscal.

Le crédit peut être réclamé chaque année lors de la production de sa déclaration de revenus personnelle.

Le deuxième crédit d’impôt proposé est le crédit d’impôt de l’Ontario pour les soins aux personnes âgées à domicile afin d’aider les personnes âgées à faible revenu de 70 ans et plus.

Les personnes âgées à faible revenu de cette catégorie d’âge peuvent recevoir jusqu’à 1 500 $ pour l’équipement médical et le soutien de type hospitalier. Il offre un allégement fiscal de 25 % sur les frais médicaux à domicile d’une personne âgée jusqu’à concurrence de 6 000 $.

Selon les termes du nouveau crédit, ils peuvent réclamer des dépenses associées à des visites d’infirmières à domicile, un lit d’hôpital à domicile, des fauteuils roulants, des préposés, des cannes, de l’oxygène, des lunettes ou des appareils auditifs.

Le crédit est remboursable et toute personne gagnant jusqu’à 65 000 $ peut être admissible, et le montant du crédit offert est sur une échelle mobile en fonction du niveau de revenu.

Le troisième crédit d’impôt proposé est appelé Childcare Access and Relief from Expenses (CARE). La province a précédemment déclaré que le crédit serait offert aux familles dont le revenu du ménage est de 150 000 $ ou moins.

Les familles admissibles peuvent réclamer jusqu’à 75 % de certaines dépenses de garde d’enfants, y compris les services des camps et des garderies.

La province a précédemment déclaré que le nouveau crédit d’impôt fournira en moyenne environ 1 250 $ par famille en nouveau soutien pour la garde d’enfants à près de 300 000 familles.

Le crédit peut également être réclamé chaque année lors de la production de sa déclaration de revenus personnelle.