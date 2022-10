Nouveaux conseils sur l’utilisation de la mélatonine chez les enfants

Un avis est émis sur les suppléments de mélatonine en vente libre.

Quand c’est l’heure du coucher, ce que les parents veulent vraiment, c’est que leurs enfants aillent dormir. Non seulement les parents veulent que leurs enfants aient le repos dont ils ont besoin, mais les parents veulent eux-mêmes se reposer ! Il est donc compréhensible que lorsque les enfants ont du mal à s’endormir, de nombreux parents se tournent vers la mélatonine. Les avertissements récents concernant la mélatonine remettent cela en question.

Qu’est-ce que la mélatonine ?

La mélatonine est une hormone que le corps fabrique pour réguler le sommeil. Dans le commerce, il est vendu sans ordonnance comme somnifère. Si vous donnez à votre corps plus d’hormones qui vous aident à dormir, vous avez plus de chances de vous endormir, n’est-ce pas ? Ce n’est pas toujours vrai, bien sûr; pour de nombreuses personnes, la prise de mélatonine supplémentaire ne fait rien ou presque rien. Mais pour certaines personnes, cela aide, y compris certains enfants.

Au cours des deux dernières décennies, l’utilisation de suppléments de mélatonine a considérablement augmenté. C’est le deuxième produit “naturel” le plus populaire que les parents donnent à leurs enfants après les multivitamines.

Un avis de santé sur les suppléments de mélatonine pour les enfants

Chaque fois que beaucoup de gens font quelque chose, les choses peuvent mal tourner. Et en effet, il y a eu de nombreux rapports de surdoses de mélatonine chez les enfants. Bien que les surdoses puissent entraîner une somnolence excessive, des maux de tête, des nausées ou de l’agitation, heureusement, elles ne sont pas dangereuses la plupart du temps. Cela ne signifie pas pour autant que la mélatonine en vente libre est totalement sûre. En fait, l’American Academy of Sleep Medicine (AASM) a récemment publié une avis de santé avec des avertissements sur son utilisation.

La mélatonine en vente libre est classée comme complément alimentaire. Cela signifie qu’il n’est pas réglementé par la FDA comme le sont les médicaments en vente libre comme l’ibuprofène, l’acétaminophène ou la diphenhydramine. Il n’y a aucun contrôle sur ce que les entreprises mettent dans la mélatonine que les parents achètent.

Et ce qu’ils y mettent est exactement le problème. L’AASM avertit que la quantité de mélatonine réelle dans les comprimés ou les liquides peut varier, allant de moins que ce que dit l’étiquette à beaucoup plus. La plus grande variation se trouve dans les comprimés à croquer, qui sont malheureusement ceux que les enfants sont les plus susceptibles de prendre. Il est également difficile, voire impossible, de savoir ce qu’il pourrait y avoir d’autre dans le supplément. L’AASM rapporte que certains produits à base de mélatonine contiennent également de la sérotonine, une hormone et un neurotransmetteur nécessitant une ordonnance.

Aider les enfants à bien dormir

Le fait est que, bien que certains enfants bénéficient vraiment de la mélatonine, comme les enfants ayant des problèmes neurologiques ou de développement neurologique, la plupart n’en ont pas besoin pour passer une bonne nuit de sommeil. Avant d’acheter un somnifère – en particulier un qui ne contient peut-être pas ce que vous pensez qu’il contient – il existe certaines stratégies que les parents devraient d’abord essayer.

Gardez votre enfant ou adolescent sur un horaire de sommeil régulier. Pour les adolescents, cet horaire de sommeil devrait de préférence inclure le sommeil la nuit, et non le jour. Ce n’est pas grave si votre enfant veille un peu plus tard le week-end ou pendant les vacances, mais essayez de ne pas trop varier. Notre corps est plus susceptible de s’endormir lorsque nous sommes habitués à nous endormir à un moment donné.

Assurez-vous que votre enfant fait de l’exercice pendant la journée; cela les aide à être plus fatigués au coucher.

Une fois que votre enfant a cessé de faire la sieste, ne faites pas de sieste. S’ils rentrent de l’école épuisés parce qu’ils sont restés éveillés trop tard, ne les laissez pas faire la sieste – cela rendra plus difficile de s’endormir cette nuit-là.

Ayez une routine apaisante au coucher. Cela peut être difficile pour les élèves du secondaire qui ont des pratiques sportives et des devoirs, mais dans la mesure où vous pouvez limiter les choses stimulantes juste avant le coucher, faites-le. Pensez à prendre un bain, à lire et à être généralement plus silencieux à l’approche de l’heure du coucher.

Éteignez les écrans. La lumière bleue émise par les écrans peut réveiller le cerveau, et il est facile d’être aspiré par tout ce que vous faites sur cet écran. Idéalement, les écrans doivent être éteints deux heures avant le coucher. Pour les adolescents, il est préférable de recharger les téléphones ailleurs que dans la chambre. Si les adolescents disent qu’ils ont besoin du téléphone comme réveil matinal, achetez-leur un réveil.

Créer un environnement de sommeil propice au sommeil. Ne pas avoir de téléviseur ou d’autre appareil aide. Pour certains enfants, les rideaux assombrissants sont parfaits ; pour d’autres, une veilleuse est importante. Une machine à bruit blanc peut aider s’il y a du bruit ambiant. Rendez l’espace invitant et confortable – pour dormir. Il est préférable que les enfants ne traînent pas dans leur lit pendant la journée ou n’y fassent pas leurs devoirs ; lit devrait être pour dormir.

Si vous avez essayé tout cela et que votre enfant a encore du mal à s’endormir, parlez-en à votre médecin avant de lui donner de la mélatonine. Il peut y avoir d’autres problèmes en jeu. En faisant un remue-méninges ensemble, vous pouvez trouver des idées.

Si vous décidez d’utiliser la mélatonine :

Sélectionnez un produit avec la marque USP Verified, car il est plus susceptible d’être de meilleure qualité.

Commencez à faible dose.

Ne le donnez pas tous les soirs. Si vous le faites, le corps de votre enfant s’y habitue et vous finissez par devoir augmenter la dose.

Conclusion : si votre enfant a du mal à s’endormir, il y a beaucoup à essayer avant d’essayer la mélatonine. Parlez-en à votre médecin avant de l’acheter ou de l’essayer.

