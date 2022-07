Nouveaux cas de COVID-19 en hausse de 20%, la plupart des comtés métropolitains à des niveaux de transmission élevés – Shaw Local

Les comtés de Cook, DuPage, Lake, McHenry et Will enregistrant des niveaux de transmission élevés de COVID-19, les autorités recommandent aux résidents de porter des masques faciaux à l’intérieur et de prendre d’autres précautions.

Le comté de Kane reste dans la catégorie de niveau de transmission «moyen», avec les comtés de Kendall et DeKalb.

Les nouveaux cas moyens de COVID-19 ont augmenté de 20% par rapport à il y a une semaine et les hospitalisations ont augmenté de 9,4%, ont montré vendredi les données du département de la santé publique de l’Illinois.

Les pics d’infection sont accompagnés de deux nouvelles variantes de COVID-19 en circulation, BA.4 et BA.5, qui sont plus infectieuses que les autres souches.

Les vaccins restent un outil important pour prévenir les maladies graves ou les hospitalisations, a déclaré le directeur par intérim de l’IDPH, Amaal Tokars, dans un communiqué.

«Nous rappelons aux Illinoisiens que la mesure la plus importante qu’ils puissent prendre pour se protéger et protéger leurs proches est de s’assurer qu’ils sont à jour avec les vaccins et les rappels. Ceci est particulièrement important pour les personnes vulnérables aux conséquences médicales graves.

Il a ajouté: “il est recommandé de porter votre masque dans les lieux publics intérieurs et d’éviter les espaces intérieurs bondés en ce moment.”

Les nouveaux cas de COVID-19 ont atteint 4 607 vendredi et 13 autres personnes sont décédées des suites d’une maladie respiratoire, a rapporté le département de la santé publique de l’Illinois.

La moyenne sur sept jours pour les nouveaux cas est de 4 724 contre 3 935 le 8 juillet.

Les patients à l’hôpital avec COVID-19 sont venus à 1 424 jeudi soir. Le nombre moyen d’hospitalisations est de 1 312 contre 1 199 le 7 juillet.

https://www.dailyherald.com/news/20220715/new-covid-19-cases-up-by-20-most-metro-counties-at-high-transmission-levels