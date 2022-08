Nouveaux boosters COVID Omicron bientôt disponibles : ce qu’il faut savoir maintenant

Q : Certains experts de la santé craignent que la « fatigue vaccinale » n’ait un impact sur la campagne de rappel. Quel est votre point de vue ?

UN: On a vu cette fatigue dans la proportion d’individus qui sont boostés avec un premier booster et même boostés avec un second. Mais avoir ces premiers rappels avec ce nouveau rappel bivalent est important, car essentiellement, ce que nous faisons, c’est vraiment amorcer le système immunitaire.

Nous essayons d’accélérer le processus de mise à niveau du système immunitaire des gens afin que, lorsque le virus se présente à nous – comme nous le savons, car [of] ces souches d’Omicron qui sont hautement infectieuses et qui envahissent vraiment nos communautés – nous sommes en mesure d’obtenir le plus haut niveau d’immunité de la population, vous ne vous retrouvez pas à l’hôpital.

Q : Quels autres défis voyez-vous pour persuader les Américains d’obtenir une autre série de rappels ?

UN: L’une des choses que j’entends beaucoup, et qui me rend très nerveux, c’est que les gens disent : « Oh, j’ai été complètement vacciné, j’ai reçu ou non le rappel, et j’ai eu le COVID de toute façon et c’était vraiment rien, ça ne m’a pas semblé grand-chose, donc je ne vais plus être boosté. Nous ne sommes pas encore tout à fait dans un endroit où ces lignes directrices sont annulées de quelque manière que ce soit. Nous avons encore des personnes très vulnérables aux maladies graves et à la mort dans nos communautés, et nous constatons des centaines de décès chaque jour.