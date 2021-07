Nouveaux avertissements d’incendie dans l’Ouest ; Pannes de courant en Californie

Le Dixie Fire, le plus grand incendie de forêt en Californie, devrait voir le comportement des incendies augmenter samedi en raison des conditions de séchage. Pendant ce temps, l’État se prépare à d’éventuelles pannes de courant.

Le Dixie Fire a couvert 376 miles carrés de Californie du Nord, avec 42 structures détruites et plus de 10 000 considérées comme menacées. Il s’est embrasé vendredi, mais des responsables ont déclaré que les flammes se trouvaient dans les lignes mises en place par les équipes de pompiers. L’incendie devrait continuer à se propager vers les lignes de contrôle, brûlant les zones intérieures, selon une mise à jour de l’état samedi.

« Il n’y a rien à proximité de notre ligne en ce moment. C’est tous les carburants intérieurs qui brûlent », a déclaré le commandant de l’incident Mike Wink.

La chaleur excessive – combinée à une sécheresse extrême dans les États occidentaux – est un défi pour lutter contre les incendies de forêt. Dans l’Oregon, des avertissements de drapeau rouge sont en place car les orages devraient provoquer de nouveaux départs de feu à la suite d’éclairs sur des « carburants extrêmement secs », a déclaré samedi le National Weather Service. Neuf nouveaux incendies ont été signalés au cours de la dernière journée, a indiqué le National Interagency Fire Center.

L’Oregon est le foyer du plus grand incendie du pays, le Bootleg Fire dans la forêt nationale de Fremont-Winema, qui est maintenant contenu à plus de 56% et a brûlé plus de 645 miles carrés de terres.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a signé vendredi une proclamation pour inciter les grandes entreprises à économiser l’énergie alors que l’État se prépare à des pannes de courant potentielles en raison de conditions de chaleur élevée. La sécheresse a minimisé la production hydroélectrique et, combinée à la chaleur, l’État pourrait faire face à des pénuries de 3 500 mégawatts les jours de forte chaleur.

Pacific Gas & Electric, qui dessert environ 16 millions de clients dans le centre et le nord de la Californie, fait face à des accusations criminelles après que son équipement a déclenché un incendie de forêt l’année dernière qui a fait quatre morts et des centaines de maisons détruites, bien qu’on ne sache pas à quelles charges l’entreprise devra faire face. . L’équipement de l’entreprise a également été blâmé pour l’incendie de camp de 2018 qui a détruit la ville de Paradise, en Californie.

PG&E a pris la décision plus tôt cet été d’enterrer 10 000 milles de lignes électriques dans le but d’empêcher les incendies de forêt. Un pin de 70 pieds s’est également renversé sur l’une des lignes électriques de l’entreprise, provoquant l’incendie de Dixie le 13 juillet.

Au moins 87 incendies brûlent à travers le pays, avec des conditions météorologiques au cours du week-end propices à de nouveaux incendies dans certaines régions de l’Ouest, y compris l’Oregon, selon le National Weather Service. Plus de 2 700 miles carrés ont été consumés par le feu jusqu’à présent.

Un nouvel incendie, le Boulder 2700 Fire, s’est déclaré samedi matin dans les montagnes Mission à l’est de Flathead Lake dans le Montana, provoquant des évacuations le long de l’autoroute 35, selon les médias locaux.

Le Montana lutte contre le plus grand nombre d’incendies de forêt dans le pays, avec au moins 21 incendies actifs, selon le National Interagency Fire Center.

Les conditions ont incité le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris à rencontrer vendredi les gouverneurs de Californie, de l’Idaho, du Minnesota, du Montana, de l’Oregon, de Washington et du Wyoming, la deuxième réunion de ce type pour discuter des efforts de prévention et de lutte contre les incendies.

« Nos ressources sont déjà sollicitées pour suivre le rythme », a déclaré Biden lors de la réunion. « Nous avons besoin de plus d’aide. »

Contribution : The Associated Press