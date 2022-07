Nouveaux avantages pour les membres de la chambre de la région d’Oswego – Shaw Local

Nous cherchons constamment des moyens de mieux faire les choses et d’offrir plus d’avantages à nos membres et à partir de juillet, nous avons de nouvelles options pour nos entreprises qui embauchent et nos organisations à but non lucratif et les voici :

Si vous embauchez pour n’importe quel poste, il vous suffit de nous envoyer les détails, que ce soit un e-mail ou un dépliant. Nous avons déjà mis ces annonces sur nos pages Facebook et notre site Web et NOUVEAU si elles nous sont envoyées par e-mail d’ici le 25 du mois, nous les mettrons toutes dans un e-mail qui sera envoyé à toute notre liste de contacts ou à nos membres, potentiels membres et e-mails de la communauté. Vous ne savez jamais quand quelqu’un peut chercher ou avoir un voisin, un ami ou un membre de la famille qui cherche un emploi.

Pour nos organisations à but non lucratif – ils organisent de nombreux événements, collectes de fonds et autres activités tout au long de l’année pour lesquels ils ont besoin de sponsors, de participants et de bénévoles. Ils ont juste besoin de nous envoyer par e-mail leurs dépliants ou le verbiage de ce dont ils ont besoin avant le 25 du mois et nous enverrons un e-mail la première semaine du mois avec toutes ces informations à toute notre liste de contenu ainsi que des publications sur nos pages Facebook et site Internet. Nous l’afficherons également sur notre calendrier en ligne pour que le public puisse le trouver.

Nous sommes là pour aider toutes nos entreprises à faire connaître leurs produits, services, événements et besoins. Nous référons uniquement les entreprises qui sont membres de la chambre et nous aimons aider à établir des liens entre les entreprises et les entreprises avec les consommateurs.