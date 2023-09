Nouveaux AirPods 2023 : à quoi s’attendre des AirPods, Pro, Lite et Max

Les AirPod d’Apple – qui ont été abandonnés avec un peu de controverse et peu d’intérêt en 2016 – ont atteint une sorte de point d’inflexion vers 2018 et sont soudainement devenus la tendance. Cela a été opportunément programmé pour les mises à jour de 2019, alors que les versions 2e génération puis Pro des AirPod ont été lancées auprès d’un public nouvellement réceptif et vendues comme les petits pains chauds proverbiaux. Puis sont arrivés les AirPods Max fin 2020, les AirPods de 3e génération en 2021 et les AirPods Pro de 2e génération en 2022.

Alors, quelle est la prochaine étape pour les AirPods ? Dans cet article, nous examinerons tous les différents AirPod, en évaluant quand Apple pourrait les mettre à jour pour la prochaine fois et les nouvelles fonctionnalités qui pourraient arriver avec la prochaine génération. Nous discuterons également des rumeurs selon lesquelles Apple est sur le point de lancer une nouvelle catégorie d’AirPods Lite, ou AirPods SE, moins chère.

Mise à jour du 12 septembre : malgré les rumeurs selon lesquelles Apple lancerait de nouveaux AirPod le 12 septembre, il n’a mis à jour que les AirPods Pro de 2e génération avec un boîtier de chargement USB-C. Ils ont été lancés aux côtés de l’iPhone 15, de l’Apple Watch 9 et de la Watch Ultra 2.

Y aura-t-il de nouveaux AirPods en 2023 ?

Il existe actuellement trois types d’AirPods : les AirPods standards, les AirPods Pro et les AirPods Max. Bien qu’Apple ne mette pas à jour chaque catégorie d’AirPod chaque année, elle a tendance à introduire un nouvel ensemble d’AirPod chaque année. Regarder quand chaque modèle a été mis à jour pour la dernière fois peut nous donner des indices sur la date à laquelle les nouveaux pourraient arriver.

Septembre 2016 : lancement des AirPods de 1ère génération, sortis en décembre 2016.

Mars 2019 : lancement des AirPod de 2e génération.

Octobre 2019 : lancement des AirPods Pro de première génération.

Décembre 2020 : lancement des AirPods Max de 1ère génération.

Octobre 2021 : lancement des AirPod de 3e génération.

Septembre 2022 : lancement des AirPods Pro de 2e génération.

Sur la base de ce qui précède, il serait logique de conclure que les AirPods Max sont les prochains sur la liste. Aujourd’hui âgé de plus de deux ans et demi, le Les AirPods Max ne peuvent pas lire l’audio sans perte d’Apple, ce qui est une omission qui doit être rectifiée. La technologie permettant d’y parvenir n’est peut-être pas encore disponible.

Avons-nous vu de nouveaux AirPod lors de l’événement iPhone en septembre ? Sorte de. Alors que l’iPhone 15 passe du Lightning à l’USB-C, Apple en a également profité pour lancer les AirPods Pro (2e génération) avec l’étui de chargement MagSafe (USB-C). Le seul changement apporté aux AirPod eux-mêmes était un indice de résistance à l’eau IP54 légèrement amélioré.

Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Apple envisageait de lancer de nouveaux écouteurs AirPods Lite ou AirPods SE depuis un certain temps, et en janvier 2023, l’analyste Ming-Chi Kuo les a décrits comme « des AirPods plus abordables (Apple visant un prix de 99 $) ».

Plus tôt en janvier 2023, l’analyste Jeff Pu a également fait référence aux projets d’Apple d’introduire les AirPods Lite, une version moins chère des AirPods standard. Comme Kuo, il prévoit un prix de 99 $. Il a ajouté qu’Apple n’avait pas l’intention de mettre à jour les AirPod actuels, les AirPods Lite pourraient donc être un moyen de stimuler l’intérêt pour la gamme existante.

Cependant, ces nouveaux écouteurs pourraient ne pas arriver en 2023. Kuo avait suggéré que nous devrons peut-être attendre jusqu’en 2024 pour cette nouvelle catégorie d’AirPods. En janvier 2023, Ming-Chi Kuo a tweeté une série de commentaires et de prédictions liés à l’activité AirPods d’Apple, notamment un référence à l’ensemble budgétaire des AirPods. Cependant, il a suggéré qu’ils pourraient ne pas être expédiés avant le deuxième trimestre 2024, voire 2025.

(4/5)

Les AirPod de nouvelle génération commenceront probablement à être expédiés en masse dans 2H24 ou 1H25, y compris des AirPod plus abordables (Apple visant un prix de 99 $) et de nouveaux AirPods Max, qui seront assemblés par Luxshare ICT et Hon Teng. – 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 12 janvier 2023

Espérons que l’attente pour les nouveaux AirPod ne sera pas si longue. Code dans iOS 16.4 apparemment référencé nouveaux AirPod portant le numéro de modèle A3048. Ce qui n’est pas clair, c’est à quels AirPod ce code se rapporte. Il pourrait s’agir d’une nouvelle paire d’AirPods Max, car un code pour un boîtier a également été identifié dans la mise à jour iOS, ce qui pourrait être un code pour un nouveau Smart Case.

Si, comme le dit la rumeur, ces nouveaux AirPod coûtent environ 99 $, ils auront probablement des fonctionnalités économiques. Pour avoir une idée de ce à quoi nous attendre, nous pourrions nous tourner vers les AirPod de 2e génération, qui sont toujours en vente mais susceptibles d’être supplantés par le nouveau modèle économique. Une autre comparaison pourrait être avec le Beats Flex (Beats est une filiale d’Apple).

Nous espérons vraiment que l’attente ne sera pas si longue pour cette rumeur de lancement des AirPods Lite.

D’ici l’hiver 2023, les AirPods Max auront trois ans et devraient faire l’objet d’une mise à jour.

En mai 2022, Mark Gurman de Bloomberg a écrit dans une newsletter que de nouveaux AirPods Max pourraient être imminents. Il a écrit : « Attention à une actualisation des AirPods Max avec de nouvelles couleurs (et, nous l’espérons, une baisse de prix – 550 $, c’est absurde pour ces écouteurs) ». Aucune mise à jour n’est arrivée en 2022 et, selon le tweet de Ming-Chi Kuo ci-dessus, les nouveaux AirPods Max pourraient ne pas arriver avant la fin de 2024 au plus tôt.

Les AirPod de troisième génération sont arrivés en octobre 2021. Cette mise à jour est intervenue deux ans et demi après le lancement de la deuxième génération. Nous pourrions attendre jusqu’en 2024 pour une mise à jour des AirPod, même si l’attente pourrait être encore plus longue si Kuo a raison et que les nouveaux modèles Max et Lite ne seront lancés qu’en 2024 ou 2025.

Nous pourrions voir une mise à jour des AirPod de 3e génération si Apple ajoute le chargement USB-C au boîtier.

Les AirPods Pro de deuxième génération sont arrivés en septembre 2022. Cette mise à jour est intervenue trois ans après le lancement de la première génération. À cette échelle de temps, nous pourrions attendre jusqu’en 2025 pour une mise à jour appropriée des AirPods Pro, mais l’attente pourrait être encore plus longue.

Avant l’arrivée des AirPods Pro de troisième génération, Apple a introduit une nouvelle version de la deuxième génération avec un port USB-C sur le boîtier de chargement (plutôt que Lightning) aux côtés de l’iPhone 15.

Combien coûteront les nouveaux AirPod ?

Il est peu probable que les prix des AirPods et AirPods Pro changent, bien que les prix en dehors des États-Unis puissent être ajustés à un moment donné, comme Apple l’a fait pour tous les autres produits.

La structure tarifaire actuelle d’Apple pour ses écouteurs est la suivante :

Écouteurs Apple 19 $/19 £

AirPods 2e génération 129 $/139 £

AirPoids 3e génération (Lightning) 169 $/179 £

AirPoids 3e génération (MagSafe) 179 $/189 £

AirPods Pro 2e génération 249 $/249 £

AirPods Max 549 $/549 £

Les AirPods Max pourraient connaître une baisse de prix, sur la base de la suggestion de Mark Gurman de Bloomberg ci-dessus, bien que cela semble être plus un espoir qu’une indication.

L’idée selon laquelle Apple vendrait des AirPod moins chers circule depuis des années. Ils sont généralement appelés AirPods Lite et devraient concurrencer les écouteurs à moins de 100 $. Ming-Chi Kuo fait référence à 99 $ comme objectif de prix pour les AirPods Lite. Cela se compare aux AirPods 2, qui sont toujours vendus par Apple au prix de 129 $/139 £. Il est probable que si Apple présente les AirPods Lite, elle cessera de vendre les anciens AirPods comme offre budgétaire. La volonté d’Apple de proposer des AirPod à ce niveau de prix lui permettrait de rivaliser sur le bas de gamme du marché. Il s’agirait effectivement de l’offre SE pour les AirPod, similaire à l’Apple Watch SE et à l’iPhone SE d’Apple.

Nous avons un tour d’horizon des meilleurs écouteurs sans fil si vous souhaitez envisager des alternatives aux AirPod.

Nouvelles spécifications et fonctionnalités des AirPods

Il existe quelques limitations auxquelles Apple pourrait remédier avec les nouveaux AirPod.

Audio sans perte

Un domaine susceptible d’être amélioré est la capacité de jouer La haute résolution d’Apple sans perte l’audioque la société a introduit en juin 2021. Les écouteurs Bluetooth, y compris tous les AirPod d’Apple, ne sont pas capables de lire de l’audio à cette résolution.

Apple cherchera sans aucun doute un moyen d’apporter cette technologie aux AirPods Max. Les AirPods Max, malgré leur prix élevé, ne sont actuellement pas capables de lire l’audio haute résolution sans perte d’Apple. Une mise à jour en 2023 a apporté une certaine capacité à lire de l’audio haute résolution sur ces écouteurs s’ils sont utilisés au format filaire. Les utilisateurs peuvent brancher les AirPods Max via le câble audio Lightning vers 3,5 mm et profiter d’un son de meilleure qualité, mais Apple indique que « compte tenu de la conversion analogique-numérique dans le câble, la lecture ne sera pas totalement sans perte ».

USB-C

Alors qu’Apple adopte l’USB-C au lieu de Lightning dans toutes ses catégories de produits, en raison d’une décision de l’Union européenne, chaque boîtier AirPods pourrait passer à l’USB-C. Cependant, pour l’instant, seuls les AirPods Pro de 2e génération ont fait le changement.

L’analyste Ming-Chi Kuo a tweeté en mars 2023, suggérant qu’Apple introduirait une version des AirPods Pro de deuxième génération plus tard en 2023 avec un boîtier de chargement USB-C. Il a indiqué que les AirPods standard de troisième génération ne bénéficieront pas de cette mise à jour USB-C.

Mark Gurman de Bloomberg (dans une newsletter Power On d’octobre 2022) s’attend cependant à ce que les trois modèles d’AirPods passent à l’USB-C d’ici la fin de 2023. Cependant, Gurman a signalé en juillet 2023 que l’entreprise pourrait être prête à attendre un peu plus longtemps pour les modèles non standard.

Les AirPods Pro, a déclaré Gurnam, s’en tiendront à leur cadence de sortie actuelle, ce qui signifie que le prochain modèle, vraisemblablement doté d’une connexion USB-C, pourrait ne pas arriver avant l’automne 2025.

Capteur de température

L’Apple Watch incorporait déjà un capteur de température, utilisé principalement pour la fonction de suivi de l’ovulation. Apple souhaiterait intégrer des fonctionnalités de mesure de la température corporelle à ses écouteurs, le conduit auditif étant une source de données meilleure et plus précise qu’une montre.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple travaille à l’ajout d’un capteur de température à un futur ensemble d’AirPods. Cependant, nous devrons peut-être attendre encore un peu car Gurman n’est pas convaincu que ce sera prêt pour la quatrième génération.

Données auditives

Gurman de Bloomberg estime que la santé auditive sera un domaine d’innovation des AirPods, écrivant en mars qu’Apple étudiait la « capacité d’obtenir des données auditives de quelque sorte ».

Dans un rapport publié en juillet, Gurman prédisait l’existence d’une « nouvelle fonctionnalité de test auditif qui diffusera différentes tonalités et sons pour permettre aux AirPod de déterminer dans quelle mesure une personne peut entendre. L’idée est d’aider les utilisateurs à dépister les problèmes d’audition.

Les modèles AirPods Pro actuels disposent déjà de Conversation Boost et Live Listen qui contribuent dans une certaine mesure à les transformer en aides semi-auditives.

Détection des accidents

Un brevet Apple décrit une manière dont les capteurs de mouvement à l’intérieur des AirPod pourraient faciliter la détection des collisions. Il y a eu des rapports selon lesquels l’iPhone et l’Apple Watch déclenchaient des appels d’urgence, il est donc probable qu’Apple devra atténuer pour éviter que cela ne se produise avec les AirPod.

Cet article a été initialement publié sur Macworld.com