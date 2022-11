Nouveaux affrontements dans le sud de la Chine alors que les autorités mettent en garde contre la “répression”

Les protestations contre la politique chinoise zéro Covid-19 ont éclaté dans les grandes villes, dont Pékin et Shanghai.

La répression de Covid-19 implique le confinement d’un grand nombre de personnes et a étranglé l’économie.

Les manifestants sont appelant même le président Xi Jinping à se retirer.

De nouveaux affrontements ont éclaté entre la police et les manifestants dans une ville du sud de la Chine, faisant partie d’une vague de manifestations déclenchées par le verrouillage de Covid-19 à travers le pays qui se sont transformées en revendications de libertés politiques.

Le principal organe de sécurité chinois a averti mardi soir que les autorités “réprimeraient” les manifestations, qui sont les plus répandues depuis les rassemblements pro-démocratie de 1989 qui ont été écrasés avec une force meurtrière.

Les manifestations ont éclaté au cours du week-end dans les grandes villes, dont Pékin et Shanghai, le vaste appareil de sécurité chinois se déplaçant rapidement pour étouffer tout nouveau trouble.

Mais de nouveaux affrontements ont éclaté dans la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine, mardi soir et mercredi, selon des témoins et des images sur les réseaux sociaux vérifiées par l’AFP.

Le personnel de sécurité en tenue de protection contre les matières dangereuses a formé des rangs au coude à coude, se mettant à l’abri sous des boucliers anti-émeute transparents, pour se frayer un chemin dans une rue du quartier de Haizhu, dans le sud de la ville, alors que du verre se brisait autour d’eux, comme l’ont montré des vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Dans les images, on pouvait entendre des gens crier et crier, alors que des barricades orange et bleues étaient représentées éparpillées sur le sol.

On voit des gens jeter des objets sur la police, et plus tard, près d’une douzaine d’hommes sont filmés en train d’être emmenés les mains liées avec des attaches de câble.

Un habitant de Guangzhou surnommé Chen a déclaré mercredi à l’AFP qu’il avait vu une centaine de policiers converger vers le village de Houjiao dans le district de Haizhu et arrêter au moins trois hommes mardi soir.

– La “répression” se profile –

La colère suscitée par la politique zéro Covid de la Chine – qui implique le confinement d’un grand nombre de personnes et a étranglé l’économie – a été le déclencheur des manifestations.

Un incendie meurtrier la semaine dernière à Urumqi, la capitale de la région nord-ouest du Xinjiang, a été le catalyseur de l’indignation, les gens accusant les bordures de Covid-19 d’avoir piégé les victimes à l’intérieur du bâtiment en feu.

Mais les manifestants ont également exigé des réformes politiques beaucoup plus larges dans la Chine communiste, certains appelant même à la démission du président Xi Jinping.

Signalant son approche de tolérance zéro face aux manifestations, le principal organe de sécurité chinois a appelé à une “répression” contre ce qu’il a décrit comme des “forces hostiles”.

L’organisme – qui supervise toutes les forces de l’ordre nationales en Chine – a également convenu lors de sa réunion qu’il était temps de “réprimer les actes criminels illégaux qui perturbent l’ordre social” ainsi que de “sauvegarder la stabilité sociale globale”.

L’avertissement est intervenu après qu’une forte présence policière à Pékin et Shanghai mardi semble avoir réprimé les manifestations dans ces villes.

Cependant, certains rassemblements ont eu lieu ailleurs lundi et mardi.

Dans la plus ancienne université de Hong Kong, plus d’une douzaine de personnes ont mené la foule mardi en scandant des slogans tels que “donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort”.

“Nous ne sommes pas des forces étrangères, nous sommes des citoyens chinois. La Chine devrait avoir des voix différentes”, a crié une femme, tandis qu’une autre tenait une pancarte en deuil des victimes de l’incendie d’Urumqi.

À Hangzhou, à un peu plus de 170 kilomètres (105 miles) au sud-ouest de Shanghai, il y a eu une forte sécurité et des manifestations sporadiques dans le centre-ville de la ville lundi soir.

– ” Au mépris des vies humaines ” –

Le contrôle strict de l’information par la Chine et les restrictions de voyage continues ont rendu très difficile la vérification du nombre de manifestants à travers le vaste pays.

Mais les rassemblements généralisés observés au cours du week-end sont exceptionnellement rares en Chine.

Les manifestations pro-démocratie de 1989 se sont terminées par un bain de sang lorsque l’armée s’est installée sur la place Tiananmen à Pékin.

Les derniers troubles ont attiré l’attention du monde entier, avec des manifestations de solidarité qui ont éclaté de Melbourne à Washington.

“Les responsables empruntent le prétexte du Covid-19, mais utilisent des confinements trop stricts pour contrôler la population chinoise”, a déclaré un manifestant chinois de 21 ans à Washington, qui n’a donné que son nom de famille, Chen.

“Ils ont fait fi des vies humaines et en ont fait mourir beaucoup en vain”, a-t-il déclaré à l’AFP.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a déclaré mardi que la position de Washington était “la même partout”, et qu’il s’agissait de “soutenir le droit des gens partout, de manifester pacifiquement pour faire connaître leurs points de vue, leurs préoccupations et leurs frustrations”.

Alors que les dirigeants chinois se sont engagés à zéro-Covid, il y a eu des signes que les autorités centrales pourraient chercher une voie pour sortir de la politique rigide.

La Commission nationale chinoise de la santé (NHC) a annoncé mardi un nouvel effort pour étendre les faibles taux de vaccination chez les personnes âgées – longtemps considéré comme un obstacle majeur à l’assouplissement des mesures.

Beaucoup craignent que l’ouverture du pays alors que des pans de la population ne sont pas complètement immunisés puisse submerger le système de santé chinois et causer plus d’un million de décès.

La Chine a enregistré mercredi 37 612 cas nationaux, en baisse par rapport aux records du week-end et relativement minuscules par rapport au nombre de cas en Occident au plus fort de la pandémie.