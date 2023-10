Nouveaux achats de Croptober : test Delta 8 Gummies de Hometown Hero

Hometown Hero est une entreprise de chanvre qui garantit la fraîcheur et est entièrement disponible dans le Michigan ; c’est là que nous avons testé Bonbons Delta 8 pour les trois derniers mois. Pour plus de contexte, je réside à Cadillac, Michigan. Les seuls magasins du Michigan qui vendent Hometown Hero sont situés à Kalamazoo (3 magasins), Reading (1 magasin) et Detroit (1 magasin). Je n’ai donc pu me rendre personnellement à aucun d’entre eux, j’ai donc dû opter pour la livraison. Étonnamment, ma commande était prête à être récupérée à 11 heures le lendemain.

Avant tout, Hometown est une vente sous licence de CBD, THC et HHC qui garantit des produits de haute qualité. Au début, j’avais des doutes, car des centaines de magasins similaires prétendaient également être les meilleurs fournisseurs de chanvre. Pourtant, j’ai facilement accédé aux résultats du laboratoire (COA – Certificat d’analyse) et j’ai trouvé toutes les preuves réelles de la légitimité de cette gomme.

Les prix alléchants ont scellé l’affaire pour moi avec ce magasin. Hometown Hero fournit principalement des produits THC/CBD avec de nombreux composants naturels et le minimum optimal de tétrahydrocannabinol, il n’est donc pas étonnant qu’ils coûtent entre 20 et 200 $. Dans le même temps, les offres les plus chères sont des offres groupées plutôt importantes. De plus, il existe des réductions de 5 à 20 % sur de nombreuses offres et un programme de fidélité avec des bonus.

Pour moi, le choix de pilules et de gélules est assez restreint. Cependant, il s’agit de produits de santé haut de gamme contenant de l’huile MCT issue de noix de coco cultivées de manière biologique et d’autres composants pour une vie quotidienne harmonieuse et équilibrée.

Parmi les produits de boulangerie, on trouve principalement des croquants, qui sont plutôt sucrés et ne constituent peut-être pas l’option idéale pour ceux qui ont des problèmes avec les repas sucrés ou qui préfèrent les collations salées. Cependant, des collations acidulées sont également disponibles. Il en va de même pour les tires.

Les gummies ont le plus de saveurs et de variations. Il s’agit de la section la plus savoureuse, avec plus de 25 options avec différentes variétés, richesses en CBD/THC et tailles d’emballage. Le meilleur produit Delta 8 que j’ai eu depuis ma première commande est le pack de gommes à la myrtille, mais nous y reviendrons plus tard.

Quelles sont les options parmi lesquelles choisir ? La boutique Hometown Hero propose des offres diverses pour tous les besoins en cannabis et des produits généraux qui peuvent être appréciés par toute personne de plus de 21 ans.

Concernant la légalité et l’accessibilité, Hometown Hero livre ses produits dans la plupart des États. Aussi, je recommande de consulter les sections « Le Delta 8 THC est-il légal ? et « Le Delta 9 THC est-il légal ? » pour plus d’informations sur la légalité et les factures garantissant cela.

Aucun pesticide, métal lourd, mycotoxine ou autre composant ne peut nuire à la santé d’un consommateur de CBD. Les niveaux de THC et de CBD sont également optimaux. Labstat (le laboratoire qui effectue tous les tests pour le fournisseur), quant à lui, est une entreprise indépendante et certifiée spécialisée dans les tests de chanvre et de CBD.

Voici les meilleurs produits à base de THC que j’utilise quotidiennement, mais les choses peuvent être différentes pour vous. Veuillez consulter votre médecin avant d’acheter un produit !

#1 Select Spectrum Gummies (Fraise) – 40 $ | Relaxation

Il s’agit d’un paquet sucré de bonbons gélifiés doux au tétrahydrocannabinol que j’aime grignoter après la gym, surtout après un entraînement intense. Ils sont parfaits pour se détendre la nuit et se détendre profondément. J’ai commencé à les utiliser comme alternative aux somnifères car l’effet est plus doux ; en conséquence, je n’ai plus à faire face à une somnolence prolongée, à des maux de tête ou à d’autres effets indésirables.

Notez que Select Spectrum n’éteint pas votre cerveau immédiatement ; Je recommande de prendre un bonbon 1 à 2 heures avant votre heure habituelle de sommeil. Un bonbon suffit pour une nuit de détente, même si je n’en prends généralement que la moitié. Ils durent plus longtemps comme ça aussi.

#2 Pack de variétés Speakeasy — 35 $ | Contrôle de l’appétit

Les bonbons Speakeasy sont des bonbons gélifiés aromatisés à l’alcool contenant 5 mg de Delta 9 qui peuvent être utilisés pour se détendre et éviter les calories excessives. Tout d’abord, j’adore son goût crémeux de cacao ; Deuxièmement, ils m’aident à oublier la nourriture pendant cinq heures ou plus, évitant ainsi une alimentation excessive. De plus, chaque bonbon ne contient que dix calories par morceau, et c’est le meilleur moyen de s’offrir une douce dose de sucre lorsque les chocolats sont trop tentants. C’est donc un excellent choix pour ceux qui aiment les sucreries tout en s’efforçant de rester en forme.

#3 Énergie ORCA — 24,99 $ | Regain d’énergie

Je commence ma journée avec ceux-ci si mon énergie est faible. Je prends parfois deux comprimés par jour lorsque je procrastine ou que j’essaie de me mettre au défi et de travailler plus dur au gymnase. J’aime le fait que l’effet soit doux mais presque instantané (à cause de la pilule de caféine.)

D’ailleurs, c’est aussi une bonne source de vitamines B et de zinc !

#4 Delta-8 Discreet Pack (teinture + capsules) — 105,00 $ | Relaxation

Si je suis à court de tout le reste, j’ai toujours ce produit sur l’étagère de ma cuisine. Les capsules conviennent, tout comme celles à la fraise, et l’effet est similaire à 99,99 %. Les teintures sont ma partie préférée ici car je peux facilement en ajouter une goutte à mes milkshakes protéinés après l’entraînement. Cela dure également plus longtemps car il suffit d’un peu pour se sentir mieux !

#5 ORCA Max Strength Recovery THC Roll-On — 59,99 $ | Soulagement de la douleur et récupération

Le seul sujet d’actualité de Hometown Hero est celui-ci, qui ne m’a pas encore déçu. C’est un jeu d’enfant à transporter et je l’utilise juste après ma douche après la gym pour garantir que les douleurs musculaires ne seront pas un problème plus tard. De plus, il contient du menthol pour une touche rafraîchissante et un peu de picotement, ce que je trouve extrêmement utile pour minimiser les douleurs articulaires.

Le topique est donc parfait pour soulager. Cependant, cela ne doit pas nécessairement être réservé aux amateurs de fitness ; Je l’utilise parfois pour apaiser mes mains.

Effets négatifs que j’ai subis

Les produits Hometown Hero sont mes préférés, mais ils ne sont pas idéaux. Lorsque j’utilise de plus grandes quantités, je me sens un peu nauséeux (même si cela ne m’a jamais fait vomir) et je peux me sentir étourdi au point de devoir rentrer chez moi plus tôt et me reposer. Cependant, on peut en faire l’expérience avec n’importe quel produit contenant du THC.

Néanmoins, un régime alimentaire contrôlé et un apport normal en CBD/THC n’affectent pas négativement ma vie. Vice versa, cela m’aide à rester concentré et énergique pendant la journée et à accumuler l’énergie nécessaire pour aller à la salle de sport après le travail.

J’espère que mon avis sur le magasin THC vous aidera ! N’oubliez pas qu’une consultation avec votre médecin est indispensable avant d’acheter des suppléments de toute sorte. Prends soin de toi!