Nouveautés sur Netflix : 5 films et séries à voir cette semaine (du 9 au 15 septembre)

Deux séries de retour sont en tête du palmarès des nouvelles émissions et des nouveaux films sur Netflix cette semaine.

Cette semaine, « Emily in Paris » revient pour la deuxième partie de la saison 4. Cette série est peut-être la série préférée de tout le monde à détester (ou à regarder de manière détestable), mais c’est aussi l’un des plus grands succès de Netflix à chaque sortie. « The Circle » revient également pour la saison 7 cette semaine, opposant des personnages numériques les uns aux autres dans une émission de télé-réalité addictive.

Les choses sont un peu plus légères du côté des nouveaux films, mais un grand film original Netflix arrive cette semaine. « Uglies » est un nouveau film de science-fiction pour jeunes adultes avec Joey King, et c’est l’un de nos meilleurs choix parmi toutes les nouveautés sur Netflix ce mois-ci.

Voici un aperçu complet, jour par jour, des nouveautés de la semaine sur Netflix. Et pour en savoir plus, jetez un œil à ce nouveau documentaire Netflix qui « vous fera pleurer de joie », selon notre rédacteur en chef du divertissement Rory Mellon.

Nouveautés sur Netflix cette semaine : les meilleurs choix

« Ahir Shah : Fin »

Extrait intégral de l’émission spéciale comique Netflix d’Ahir Shah « Ends » – (Ahir Shah le « roi des prostituées ») – YouTube



Les numéros de stand-up du comédien britannique Ahri Shah couvrent tout, depuis le fait d’être pris pour un musulman désireux d’imposer ses vues à l’Occident (il est athée avec des parents hindous), jusqu’à l’éveil et les stéréotypes et ce que son nom signifie aux Émirats arabes unis (regardez le clip ci-dessus pour ce dernier passage).

C’est donc avec beaucoup de mérite que son spectacle de stand-up « Ends » a remporté le prix du meilleur spectacle comique au Festival Fringe d’Édimbourg l’année dernière. Netflix diffuse aujourd’hui un enregistrement de ce spectacle au Royal Court Theatre de Londres pour que tout le monde puisse le regarder. Ne manquez pas Shah alors qu’il discute de classe, de famille et de multiculturalisme au Royaume-Uni dans ce spectacle de stand-up acclamé.

Regarder sur Netflix à partir du 10 septembre

« Le Cercle » saison 7

The Circle : Saison 7 | Bande-annonce officielle | Netflix – YouTube



« The Circle » est l’une des séries originales les plus populaires de Netflix. Cette émission de téléréalité met en compétition des personnes dans le but de devenir le membre le plus populaire du Cercle et de gagner 100 000 $. Le piège ? Ils ne se rencontrent jamais en face à face jusqu’à ce que le gagnant soit révélé.

Oui, vous avez bien lu. Bien que les 12 candidats vivent dans le même bâtiment dans la saison 7, ils jouent en utilisant leurs personnages numériques. Certains d’entre eux ne sont pas non plus ce qu’ils semblent être : il y a quatre « catfish », c’est-à-dire de faux personnages, cette saison, dont un personnage de catfish géré par une paire de jumeaux. Un catfish a déjà gagné deux fois, y compris la saison dernière, alors ne sous-estimez pas les faux concurrents et ne regardez pas cette émission de télé-réalité addictive lors de sa première diffusion ce mois-ci.

Regarder sur Netflix à partir du 11 septembre

‘Emily à Paris’ saison 4 partie 2

Emily in Paris : Saison 4 Partie 2 | Bande-annonce officielle | Netflix – YouTube



« Emily in Paris » est la définition même d’une émission de plaisir coupable. Le public et les critiques sont partagés, voire négatifs, sur l’émission, du moins selon Tomates pourriesMalgré cela, « Emily in Paris » reste l’une des séries les plus populaires de Netflix. La première partie de la saison 4 a déjà cumulé plus de 18,5 millions d’heures de visionnage.

« Emily in Paris » est une série créée par Darren Star, le créateur de « Sex and the City », et met en vedette Lily Collins dans le rôle d’Emily Cooper. Emily vit sa meilleure vie en tant qu’expatriée américaine à Paris, même si de nombreux téléspectateurs pensent qu’elle pourrait faire plus d’efforts pour s’assimiler à la culture française. La première moitié de la saison a été rediffusée en août et Emily est désormais prête à vivre encore plus d’aventures, du ski dans les Alpes françaises à des vacances romaines.

Regarder sur Netflix à partir du 12 septembre

« Moches »

Uglies | Bande-annonce officielle | Netflix – YouTube



Dans « Uglies », Joey King joue le rôle de Tally Youngblood, une adolescente de 15 ans vivant dans un monde dystopique où les gens ne manquent théoriquement de rien. D’après le roman éponyme de 2005, dans ce monde, tout le monde est considéré comme « laid » jusqu’à l’âge de 16 ans. Mais une fois qu’ils ont 16 ans, ils subissent une chirurgie esthétique extrême et sont surnommés « jolis ». À ce stade, ils sont autorisés à s’intégrer pleinement dans la société.

Le film se déroule alors que Tally est sur le point d’avoir 16 ans et qu’elle espère que l’opération lui apportera tout ce dont elle a rêvé. Mais à mesure que sa transformation approche, elle apprend que cette société parfaite n’est pas si parfaite que ça. Abandonnant l’opération, elle s’échappe vers la « Smoke » où une communauté de « moches » se cache des pouvoirs en place.

Regarder sur Netflix à partir du 13 septembre

« Heels » saison 1-2

Bande-annonce de la saison 1 de Heels | Rotten Tomatoes TV – YouTube



Les fans de catch vous diront que c’est prédéterminé ou scénarisé, mais que ce n’est pas faux. Les personnages sont savamment conçus pour conquérir la foule. L’un de ces archétypes de personnages est le « talon », un méchant conçu pour amener la foule à soutenir le gentil (connu sous le nom de « face »).

Dans « Heels », les frères Jack (Stephen Amell) et Ace (Alexander Ludwig) Duffy s’affrontent sur le ring en tant que heel et face de la promotion de catch de leur défunt père, la Duffy Wrestling League (DWL). Sur le ring, ils tentent d’obtenir la célébrité nationale. Mais en dehors du ring, ils se battent pour le sort de la DWL, actuellement dirigée par Jack. La série complète de deux saisons est disponible sur Netflix, alors n’hésitez pas à regarder les 16 épisodes cette semaine.

Regarder sur Netflix à partir du 15 septembre

Nouveautés sur Netflix : du 9 au 15 septembre

9 SEPTEMBRE

« Hot Wheels Let’s Race » saison 2 (famille Netflix)

La chaleur monte alors que les enfants Hot Wheels se précipitent pour sauver l’Ultimate Garage d’un nouveau challenger flashy qui conduit une voiture chargée de pouvoirs spéciaux !

10 SEPTEMBRE

« Ahir Shah: Ends » (GB) (spécial comédie Netflix)

Depuis le Royal Court Theatre de Londres, le comédien acclamé Ahir Shah parle de classe, de famille et de multiculturalisme au Royaume-Uni du point de vue de son grand-père.

« Jack Whitehall : Paternité avec mon père » (GB) (série Netflix)

Jack Whitehall et son père se lancent dans un voyage autour du monde pour trouver des réponses aux grandes questions auxquelles le comédien est confronté après être devenu papa.

11 SEPTEMBRE

« Boxer » (PL) (Film Netflix)

Avec seulement sa femme à ses côtés, un jeune boxeur prometteur fuit la Pologne communiste pour poursuivre son rêve de devenir le plus grand combattant de l’histoire.

« The Circle » saison 7 (série Netflix)

Des poissons-chats intelligents, des tactiques louches et des rebondissements qui changent la donne s’entrechoquent alors qu’un nouveau groupe de joueurs se dispute 100 000 $ dans la saison la plus acharnée à ce jour.

« Technoboys » (MX) (film Netflix)

Ils sont féroces, ils sont emblématiques, ils sont de retour – et ils sont complètement perdus. Un boys band en quête de renaissance doit naviguer dans un monde qu’il comprend à peine.

12 SEPTEMBRE

« Ángel Di María : Breaking Down the Wall » (AR) (documentaire Netflix)

De ses humbles origines à son accession au titre de champion du monde, cette série documentaire raconte la vie et la carrière de l’emblématique footballeur argentin.

« L’île des milliardaires » (NO) (série Netflix)

La série est tournée sur l’île de Frøya, dans le Trøndelag, et dépeint de manière nouvelle et humoristique l’industrie de la pisciculture, dont on parle beaucoup en Norvège. Trine Wiggen est la propriétaire impitoyable d’une entreprise norvégienne de pisciculture qui envisage une prise de contrôle hostile de son rival local pour devenir le plus grand producteur de saumon au monde.

« Emily à Paris » saison 4 partie 2 (série Netflix)

Emily a tout ce qu’elle veut, mais est-ce vraiment ce dont elle a besoin ? Du ski dans les Alpes françaises aux vacances romaines, elle est prête pour sa prochaine aventure.

« Into the Fire : La fille perdue » (documentaire Netflix)

Une mère se retrouve entraînée dans un labyrinthe de questions sans réponse lorsqu’elle découvre que la fille qu’elle a abandonnée à l’adoption il y a de nombreuses années a disparu.

« Minuit au Pera Palace » saison 2 (TR) (série Netflix)

Esra est ramenée aux événements périlleux du passé… seulement cette fois, elle atterrit dans les années 40 et commence une recherche désespérée de sa mère biologique.

13 SEPTEMBRE

« Officier Black Belt » (KR) (film Netflix)

Un artiste martial talentueux qui ne peut pas passer à côté d’une personne dans le besoin s’unit à un agent de probation pour combattre et prévenir le crime en tant qu’agent d’arts martiaux.

« Secteur 36 » (IN) (Film Netflix)

Inspiré de faits réels, plusieurs enfants disparaissent d’un basti (bidonville) du secteur 36. Un policier déterminé doit désormais affronter un tueur en série rusé alors qu’une enquête effrayante et de sombres secrets se dévoilent.

« Les Moches » (film Netflix)

Dans une dystopie futuriste aux normes de beauté imposées, une adolescente en attente d’une chirurgie esthétique obligatoire se lance dans un voyage pour retrouver son amie disparue.

15 SEPTEMBRE

« Ancient Aliens » saison 8

Saisons 1 et 2 de « Heels »

« Intervention » saison 23

Je quitte Netflix cette semaine

Excellente nouvelle ! Il n’y a actuellement aucun contenu prévu sur Netflix cette semaine.