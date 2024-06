Nouveautés Netflix : juin 2024

Dans le sens des aiguilles d’une montre, en partant du coin supérieur gauche : « Hit Man », « Bridgerton », « Sweet Tooth », « Trigger Warning », « My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman » et « America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders ».

Une comédie sexy mettant en vedette l’homme du moment Glen Powell se faisant passer pour un tueur à gages infiltré, Jessica Alba bottant le cul dans une histoire de vengeance pleine d’action, l’inimitable David Letterman interviewant une nouvelle série d’invités, la saga continue de Penelope Featherington et Colin. Bridgerton, le retour d’une série fantastique bien-aimée et l’histoire de la franchise la plus emblématique du cheerleading font partie des nouveautés marquantes de Netflix en juin.

La troisième saison de la série fantastique revient en juin sur Netflix Gourmand. Basée sur la série de bandes dessinées bien-aimée créée par Jeff Lemire, la série raconte l’histoire d’une société après qu’elle a été décimée par un virus et que des hybrides homme-animal ont commencé à apparaître. Le thème central de l’émission est Gus, un jeune garçon mi-humain mi-cerf qui cherche sa mère. Première saison de Gourmand a fait ses débuts en juin 2021, et la saison deux est arrivée en juin dernier. La troisième saison démarre le 6 juin.

Lancé sur Netflix le 7 juin, le long métrage très attendu, Tueur à gages. La comédie romantique de Richard Linklater a été présentée en avant-première hors compétition au Festival du Film de Venise l’année dernière et les critiques ont été bouleversées par la performance de l’homme principal, et récemment Le journaliste hollywoodien la star de la couverture, Glen Powell, qui semble vivre l’année de sa vie. Basé sur une histoire quelque peu vraie tirée d’un article de Skip Hollandsworth, Tueur à gages raconte l’histoire d’un entrepreneur de police ringard qui se retrouve dans le rôle d’un tueur à gages infiltré. Le film met également en vedette Adria Arjona, Austin Amelio, Retta, Sanjay Rao, Molly Bernard et Evan Holtzman.

Le 12 juin, la cinquième saison de la série talk-show Mon prochain invité n’a pas besoin d’être présenté avec David Letterman arrive sur Netflix. Cela fait une courte pause depuis la dernière fois que nous avons vu David Letterman dans Mon prochain invitéaprès l’épisode spécial ponctuel avec John Mulaney en avril, mais cette fois l’ancien Tard dans la nuit l’hôte amène une saison complète d’invités, dont Miley Cyrus et Charles Barkley.

La Chronique des Bridgerton les fans se réjouissent ! La partie finale de la saison trois du drame au succès phénoménal Regency revient ce mois-ci, et nous espérons que nous aurons une solution à la romance grandissante de Colin Bridgerton et Penelope Featherington. Les quatre épisodes qui composent la deuxième partie de la troisième saison — « Tick Tock », « Romancing Mister Bridgerton », « Joining of Hands » et « Into the Light » — feront leurs débuts sur Netflix le 13 juin.

Le 20 juin, la nouvelle série de Greg Whiteley sur la célèbre équipe des Cheerleaders des Dallas Cowboys fera ses débuts sur Netflix. Les amoureux de l’Amérique : les pom-pom girls des Cowboys de Dallas raconte l’histoire intérieure de ce qu’il faut pour créer l’une des équipes de cheerleading les plus emblématiques au monde, offre un regard intime et personnel sur l’équipe de danseurs et donne un contexte à l’art du cheerleading et à la place des pom-pom girls des Cowboys de Dallas en Amérique. culture.

Jessica Alba a récemment quitté un poste de direction au sein de son entreprise, The Honest Company, et on ne peut que supposer que cela conduira à davantage de rôles au cinéma. Dans son premier long métrage depuis 2019 Tueurs anonymesAlba joue dans Netflix Avertissement de déclenchement, une histoire pleine d’action de vengeance et de justice qui sortira sur le streamer le 21 juin. Le film est centré sur le commando des forces spéciales Parker (Alba) devenant le nouveau propriétaire du bar de son père dans leur ville natale après son décès soudain. De retour chez elle, elle apprend que la ville est désormais contrôlée par un gang violent alors qu’elle cherche à obtenir des réponses sur la tragédie. Le film met également en vedette Mark Webber, Jake Weary, Anthony Michael Hall, Kaiwi Lyman et Hari Dhillon et est réalisé par la cinéaste indonésienne montante Mouly Surya.

Les films ajoutés à Netflix en juin incluent Après-soleil, 1917, Un million de façons de mourir en Occident, Ali, Bébé garçon, Énorme menteur, Le club du petit-déjeuner, Brûler après lecture, Dune (1984), Coups de pied et cris, La La Terre, Terre des Perdus, Le film Lego, La sécurité nationale, Pokémon Détective Pikachu, ÉCRASER, Tangerine et C’est un jeu qui se joue à deux.

Poursuivez votre lecture pour connaître la liste complète des titres diffusés sur Netflix en juin.

1 juin

Trop vieux pour les contes de fées 2 (PL)

1917

30 pour 30 : Une fois frères

Un million de façons de mourir en Occident

Ali

Bébé garçon

Énorme menteur

Le club du petit-déjeuner

Brûler après lecture

La conjuration

La Conjuration 2

The Conjuring : Le diable m’a obligé à le faire

Ce qui appartient au démon

Divergent

La série Divergente : Allegiant – Partie 1

La série Divergente : Insurgé

Dune (1984)

Cœur du pays: Saison 16

Maison

Coups de pied et cris

La La Terre

Terre des Perdus

Le film Lego

La sécurité nationale

Sur la base du sexe

Pokémon Détective Pikachu

ÉCRASER

Simon

Les vacances d’été de Strawberry Shortcake

Tangerine

C’est un jeu qui se joue à deux

3 juin

30 pour 30 : Lance

30 pour 30 : les bons, les méchants, les affamés

30 pour 30 : La vie et les procès d’Oscar Pistorius

Little Baby Bum : l’heure de la musique: Saison 2 (GB)

Comment j’ai rencontré votre mère: Saisons 1-9

4 juin

Jo Koy : En direct de Brooklyn

Le prix de l’héritage de Nonna (IL)

5 juin

Hitler et les nazis : le mal en procès

Comment braquer une banque

Sous Paris (FR)

6 juin

Baki Hanma contre Kengan Ashura (JP)

Basma (SA)

Asiatiques riches et fous

Kubra: Saison 2 (TR)

Nelma Kodama : la reine de l’argent sale (BR)

Rafa Márquez : El Capitan (MX)

Gourmand: Saison 3

7 juin

Hiérarchie (KR)

Tueur à gages

Match parfait: Saison 2

11 juin

Keith Robinson : différents coups

Tour de France : Déchaîné: Saison 2 (GB)

12 Juin

Mon prochain invité n’a pas besoin d’être présenté avec David Letterman: Saison 5

Roi des objets de collection : la touche Goldin: Saison 2

Mystères des guerriers en terre cuite (Go)

13 juin

La Chronique des Bridgerton: Saison 3 Partie 2

Docteur Climax (ÈME)

14 juin

Forgé dans le feu: Saison 9 Cauchemars et rêveries de Joko Anwar (IDENTIFIANT)

Ultraman : en hausse

15 juin

Dossiers non résolus (2023) : Saison 3

Miss Nuit et Jour (KR)

17 juin

30 pour 30 : 17 juin 1994

Carole

18 juin

Agents du mystère (KR)

Cinquante nuances de gris

Exceptionnel : une révolution de la comédie

19 juin

Barbie noire

Dextre: Saisons 1-8

Héritage

Académie Kleks (PL)

Le film Lego Batman

L’amour est aveugle : le Brésil: Saison 4 (BR)

20 juin

Les jumeaux accidentels (CO)

LES CHIMIES DE L’AMÉRIQUE : Pom-pom girls des Cowboys de Dallas

le 21 juin

Après-soleil

Bandes de Galice (ES)

Avertissement de déclenchement

Le jeu des victimes: Saison 2 (TW)

22 juin

Impact croissant (JP)

24 juin

Petit ange: Tome 5

25 juin

Kaulitz et Kaulitz (DE)

26 juin

L’amour est aveugle : le Brésil: Saison 4 (BR)

Le pire colocataire de tous les temps: Saison 2

27 juin

Se rapprocher (JP)

Ce spectacle des années 90: Partie 2

Académie de la Licorne: Chapitre 2 (CA)

28 juin

Une affaire de famille

Accusateurs: Saison 14

La taupe: Saison 2

Òlòtūré: Le voyage (NG)

Posséder Manhattan

Beauté sauvage: Saison 2 (ZA)

30 juin

Seul: Saison 10

NCIS: Saisons 16-17

Les Schtroumpfs: Saison 2