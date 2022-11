Nouveauté Coupe du monde 2022 : un joueur sénégalais commenté par un coéquipier du club

Il est plutôt rare que des footballeurs professionnels actifs travaillent en tant que co-commentateurs sur des matchs. C’est plus rare quand les matchs sur lesquels ils travaillent sont en Coupe du monde. C’est encore plus rare lorsqu’ils finissent par co-commenter leur coéquipier de club à la Coupe du monde.

Cependant, cette situation exacte s’est maintenant produite, avec l’ailier d’Everton Andros Townsend au micro d’ITV lors du dernier affrontement du Groupe A du Sénégal contre l’Équateur. Son coéquipier de club Idrissa Gana Gueye a commencé le match pour la nation africaine, créant une situation inhabituelle dans laquelle Townsend a dû discuter de la performance du milieu de terrain avec le commentateur principal Seb Hutchinson.

L’ailier d’Everton Andros Townsend a joué pour Tottenham, Newcastle et Crystal Palace entre autres. Il est apparu pour la première fois en tant qu’expert sur ITV lors de la Coupe du monde 2014 lorsqu’il a été exclu du tournoi en raison d’une blessure.

Aujourd’hui âgé de 31 ans, il a joué 13 fois pour l’Angleterre – mais, sa carrière internationale semblant terminée, il a entrepris un travail de co-commentaire à la Coupe du monde 2022, impressionnant par sa perspicacité pendant les matchs.

L’Anglais a également trouvé le temps de faire une blague sur Gueye pendant le match, lorsque le milieu de terrain sénégalais a raté une bonne occasion dans les premières minutes. Le Sénégal est entré dans le match en ayant besoin d’une victoire, tandis qu’un match nul aurait vu l’Équateur se qualifier pour les huitièmes de finale.

Bien qu’il s’agisse d’une situation peu probable, ce n’est pas la première fois qu’un joueur actif commente ses coéquipiers.

Lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, Niall Quinn a commenté pour la télévision irlandaise les matchs de la République d’Irlande, le grand attaquant jugé pas assez en forme par son club, Manchester City, pour jouer suite à une longue mise à pied avec blessure au cours de la saison.

De toute évidence, Quinn connaissait bien l’équipe, mais elle comprenait également son coéquipier de Man City, Alan Kernaghan.

Le travail de punditry des joueurs lors des tournois majeurs de football est légèrement plus courant, avec des joueurs tels que Cesc Fabregas, Rio Ferdinand et Jordan Nobbs qui travaillent tous bien qu’ils soient toujours footballeurs professionnels.

Jordan Nobbs a travaillé comme experte pour la BBC lors de la Coupe du monde féminine 2019 et de l’Euro féminin 2022, couvrant les matchs parce qu’elle s’était blessée pour les deux tournois. Pendant ce temps, Fabregas a parlé des matchs du tournoi 2018 alors qu’il était encore joueur de Chelsea, et Ferdinand a travaillé à la Coupe du monde 2014 entre son passage à Manchester United et un passage à QPR.